Veel minder wandelaars door Grave: 'Toch wordt het een feestje'

Het zal een heel stuk stiller zijn met wandelaars tijdens de doorkomst van de Vierdaagse in Grave. Door de verwachte hitte van vrijdag zijn de afstanden met 10 kilometer ingekort en dat betekent dat er geen vijftigkilometerlopers meer door het stadje komen. De militairen lopen de route nog wel. “Heel jammer, maar we gaan er toch een feestje van maken.”

Op de Markt en de Rogstraat is een groepje vrijwilligers druk bezig om vlaggetjes in de kleuren van Grave op te hangen. Het stadje is volop bezig met de voorbereidingen voor de doorkomst van de Vierdaagse vrijdagochtend. Er worden podia opgebouwd en het oude raadhuis hangt vol met ballonnen.

Alleen zal het dit jaar een stuk minder druk zijn met wandelaars. Normaal komen er tienduizend lopers van de 50 kilometer en zesduizend militairen door Grave. Nu blijven alleen de militairen nog over. “Jammer, maar begrijpelijk”, zegt Wilfred Jacobs van het 4Daagse Comité Grave. Net dit jaar wilde Grave de doorkomst van de Vierdaagse nog feestelijker aanpakken. Het was altijd al een groot feest rond de Markt, maar dit jaar is de Rogstraat midden in het centrum omgedoopt tot ViaGraviola om nog meer sfeer te maken.