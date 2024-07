Oma Mia (92) kookt met kleindochter Bibi en is een grote hit op TikTok

Ze moet er zelf nog een beetje aan wennen, maar oma Mia is een ware hit op TikTok en Instagram. Samen met haar kleindochter Bibi Loomans kookt ze gerechten zoals vroeger. Honderdduizenden mensen bekijken de filmpjes van Bibi en Mia en er komt nu zelfs een kookboek. "Eerst durfde ik dit helemaal niet te doen."

Van Brabantse sukadelappen tot aan cake met rabarber. Oma Mia weet als geen ander hoe ze het moet maken en showt haar kunsten nu ook op TikTok. Het is allemaal het idee van Bibi Loomans die zelf actief is op social media met haar kookkunsten, ook was ze te zien op televisie in het programma Koffietijd. "Op social media zie je alleen maar dezelfde recepten voorbijkomen", vertelt Bibi. "Ik ben 28 en heb mezelf moeten leren om te koken. Maar vroeger leerde mijn oma dat op de huishoudschool. Ik was toch benieuwd wat ze daar geleerd had."

"Ik ben echt trots op mijn oma."

"Ik heb aan oma gevraagd of ze mij kon laten zien hoe zij vroeger kookte. Dat vond ze erg leuk om te doen", vervolgt Bibi haar verhaal. "Maar in het begin durfde ik het niet voor video hoor", vult oma Mia haar kleindochter aan. Toch werden de video's gemaak. En de rest is geschiedenis. Oma Mia is inmiddels een beroemdheid geworden met zelfs een eigen schare fans, een fanbase. "Er was laatst een jongetje van acht en die vond het jammer dat ik zo ver weg woonde want die wilde mij heel graag ontmoeten. Ik vind het prachtig, maar als ik dit had geweten was ik er niet aan begonnen hoor", vertelt ze met een knipoog. Bibi maakt nu wekelijks video's met haar oma Mia. "Ik ben wel echt trots op mijn oma", glundert ze. "We lachen veel samen en dan is het ook nog eens leuk dat anderen dit kunnen waarderen."

"Ik ben pas 92, maar ik voel me als een 18-jarige."

Door het succes van de video's gaat er nu ook een kookboek komen van Bibi en Mia. Vanaf mei volgend jaar zullen alle recepten van oma terug te lezen zijn in het 'basiskookboek'. En oma Mia, die wil nog wel even doorgaan. "Ik ben pas 92, maar ik voel me als een 18-jarige. Maar dat ziet iedereen ook wel op de filmpjes. Ik ben heel blij dat Bibi elke week komt, want ik heb graag mensen om mij heen." En die aandacht zorgt niet voor een andere oma Mia. "Ik ben en blijf een echte Brabantse. Ik blijf met beide voeten op de grond staan", zegt ze zelf. "Als je maar geen diva wordt", voegt Bibi er nog aan toe.