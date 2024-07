112-nieuws: ongeluk op de A2 • wielrenner zwaargewond na botsing met taxi

23.33

Opgeladen accu's veroorzaakten gisteravond brand in een huis aan de Nuenenseweg in Eindhoven. De bewoners zijn op vakantie en hadden de accu's kennelijk niet van de stroom gehaald. Een vrouw die op het huis past terwijl de bewoners op vakantie zijn, ontdekte de brand toen ze 's avonds besloot nog even langs het huis te gaan. "Als ze wat later langskwam, was de kans groot dat heel het huis in vlammen zou zijn opgegaan", laat een 112-correspondent weten.

