Wandelaars Vierdaagse kiezen deze plek als favoriete doorkomstplaats

Niet Nijmegen, niet Groesbeek en ook niet Wijchen. Nee, de favoriete doorkomstplaats van Vierdaagsewandelaars is Cuijk. Dat blijkt uit een enquête die deelnemers hebben ingevuld. Cuijk krijgt de voorkeur van bijna een derde van de wandelaars die deelnamen aan het onderzoek.

Ook al gaat het grootste deel van de Vierdaagse door Gelderland, de wandelaars doen ook delen van Brabant aan. En het verrast dan natuurlijk niet dat juist dat wandelaars bevalt. Zo goed zelfs dat ze Cuijk tot favoriete doorkomstplaats hebben gekroond.

De vragenlijst werd door Omroep Gelderland onder de deelnemers verspreid. En Cuijk kwam als winnaar uit de bus, dit met 28,9 procent van de stemmen. Daarachter kwamen Groesbeek (22 procent) en Wijchen (16,6 procent).

Vrijdag is traditioneel de dag dat wandelaars door ons Brabantse land lopen. De dag staat daarom ook wel bekend als De dag van Cuijk. De plaats waar de inwoners dit jaar overigens minder wandelaars te zien krijgen dan andere jaren.

Dat komt doordat de organisatie van de Vierdaagse vanwege de hitte de verschillende routes heeft ingekort met tien kilometer. Alleen de lopers die oorspronkelijk de 50 kilometer zouden lopen, wandelen vrijdag door Cuijk. Dit samen met militairen die hun oorspronkelijke route lopen, alleen zonder bepakking.

De deelnemers voor de 40 en 30 kilometer lopen dit keer 30 en 20 kilometer, en slaan al eerder af richting Heumen en Overasselt.

Mochten onze buren in Gelderland nu echt niet geloven dat Cuijk toch echt de favoriet is van de wandelaars. Er is een schrale troost: niet iedere deelnemer heeft de enquête ingevuld.

Omroep Brabant was vrijdag bij de pontonbrug waar de oorspronkelijke lopers van de 50 kilometer en militairen overstaken: