Man (36) beschoten met luchtdrukwapen: verdachte (40) opgepakt

De man die wordt verdacht van een schietpartij met een luchtdrukwapen in Asten waarbij donderdagavond een man gewond raakte, is een 40-jarige man uit de plaats. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. Het slachtoffer is een 36-jarige man uit Asten.

De schoten werden gelost in de Anjerstraat. Agenten troffen het slachtoffer daar aan met lichte verwondingen aan zijn been. Hij werd door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Kort na de beschieting werd de 40-jarige man opgepakt. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog.