112-nieuws: man zwaargewond in Beek en Donk • aanhouding na achtervolging

00.47

Een man op een fiets raakte gisteren aan het eind van de avond zwaar gewond in de Muzenlaan in Beek en Donk. Hij werd naast zijn fiets op straat gevonden door voorbijgangers en was niet aanspreekbaar. Volgens de officier van dienst van de politie is de man waarschijnlijk tegen een geparkeerde auto gebotst. De man is met spoed en onder begeleiding van een trauma arts naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.