112-nieuws: meterkast uitgebrand • politie tasert man

19.40

Bij een huis in de Wilgenstraat in Oisterwijk is een gasfles van een barbecue in brand gevlogen. De bewoners belden direct 112 en buren schoten te hulp met een tuinslang. Met twee tuinslangen probeerden twee mannen de barbecue te blussen, maar tevergeefs. De brandweer kwam met spoed naar het huis toe en heeft het vuur geblust. De schade bleef beperkt, maar barbecueën zat er niet meer in. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk.