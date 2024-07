Energiemaatschappij verliest hoger beroep en verhoogt nu de energietarieven

Opnieuw kreeg Ennatuurlijk te horen dat ze onterecht te hoge kosten in rekening bracht. Bijna dertig jaar lang liet de energiemaatschappij klanten onterecht een aansluitbijdrage betalen. In 2022 tikte de rechter het bedrijf, met veel klanten in Tilburg en Eindhoven, op de vingers. Ennatuurlijk was het daar niet mee eens in ging in hoger beroep. Maar ook daar kreeg ze weer ongelijk. Nu krikt de energiemaatschappij de kosten voor klanten op.

Jarenlang heeft Ennatuurlijk in Eindhoven en Tilburg onterecht extra kosten in rekening gebracht bij duizenden woningen die zijn aangesloten op stadsverwarming. Het gaat om 24.650 huizen in Tilburg en 5600 huizen Eindhoven waar deze onterechte 'aansluitbijdrage' werd gerekend. Bewoners moesten het teveel betaalde geld zelf terugvragen. Dat oordeelde de rechter in 2022. Daar was Ennatuurlijk het niet mee eens en dus de energiemaatschappij hoger beroep.

LEES OOK: Ennatuurlijk rekent onterecht extra kosten voor stadsverwarming

Verhoogde tarieven

Het mocht niet baten voor de energiemaatschappij. De rechtbank in Den Bosch oordeelt weer dat ze deze aansluitbijdrage onterecht is. "Naast dat Ennatuurlijk geen aansluitbijdrage meer in rekening mag brengen, moet het energiebedrijf de proceskosten betalen", laat de rechtbank weten. Nu Ennatuurlijk weer ongelijk heeft gekregen, lijkt het erop dat een heleboel gedupeerden hun geld terug kunnen vragen.

Sinds het oordeel van de rechtbank in Den Bosch heeft Ennatuurlijk haar tarieven verhoogd. Naar eigen zeggen is dat door een rekenfout van de De Autoriteit Consument en Markt (ACM). Door die fout daalt de hoogte van de maximale kosten die het bedrijf in rekening mag brengen. Als gevolg zegt Ennatuurlijk zich nu genoodzaakt om de tarieven op te krikken. Eerst rekende het bedrijf 45,73 euro per GigaJoule (GJ) aan warmte, nu is dat 46,69 euro. Dat tarief geldt tot het einde van dit jaar.

Eerder gedoe over kosten

Er is flink wat gedoe geweest rondom Ennatuurlijk. Tijdens de energiecrisis van 2022 werd een petitie gestart tegen de ontzettend hoge kosten die het bedrijf rekende. Die werd ruim 19.000 keer ondertekend. Ook is er veel gedoe geweest rondom het terugbetalen aan klanten. Zo kregen sommige gedupeerde wel geld terug, terwijl anderen nooit een cent terug zagen.

DIT SCHREVEN WE EERDER OVER ENNATUURLIJK:

Energiebedrijf gaat onterecht geïnde aansluitingskosten terugbetalen

Jarenlang te veel betaald voor stadsverwarming: bewoners Reeshof stappen naar rechter