Water spoot tijdens regenbui uit de wc van Mike: 'Hele nacht gedweild'

Mike en zijn oma Greet konden hun ogen amper geloven zaterdagnacht. Mike woont in een appartement op de eerste verdieping in het Citycentrum, een groot winkelcentrum in Veldhoven. De straten rondom het pand liepen 's nachts volledig onder water door de hevige regen. En ook bij Mike was het raak, voor de zoveelste keer. Zijn oma hielp hem de hele nacht met dweilen. "Het water spoot zo uit de wc", vertelt Greet.

Door de flinke regen en onweer van zaterdagnacht boven onze provincie stonden op veel plekken straten blank. Zo werden wegen in Veldhoven afgesloten voor verkeer, door het vele water. En dus ook rondom het Citycentrum aan de Meent. Mike woont op zich hoog genoeg om 'veilig' te zijn voor het water. Het kan niet zomaar door de voordeur naar binnenstromen, want hij woont op de eerste verdieping. Toch ging het afgelopen nacht mis. Het water spoot via de wc en afvoerputjes in de badkamer omhoog. Om vier uur 's nachts barstte de ellende los, legt zijn oma Greet de Leeuw uit. Zij schoot hem in alle paniek te hulp toen haar kleinzoon opbelde. "Er was hier geen houden aan. Het liep zo via de gang de slaap- en woonkamer in. Het was verschrikkelijk, we konden er niets aan doen", zegt Greet.

"Het kost iedere keer een hoop geld."

Greet en Mike hebben in allerijl geprobeerd om het water tegen te houden met handdoeken en oude kleren, maar dat haalde amper iets uit. Bovendien is het niet de eerste keer dat de regen voor ellende zorgt in het appartement, zegt zijn oma. Het water zou al vier keer eerder op deze manier omhoog zijn gekomen via de wc en badkamer. LEES OOK: Kamers van bewoners in verzorgingshuis overstroomd: 'Nog nooit meegemaakt' Al dat water laat flink wat sporen na. Het laminaat begint inmiddels op te krullen. Mike heeft zijn tapijt afgelopen nacht weg moeten gooien. Hij wil zondag het liefst zo snel mogelijk weg, want het ruikt door alle wateroverlast binnen niet fris meer. Om de een of andere reden gaat het alleen mis in het appartement van Mike. Andere bewoners in het complex hebben volgens kleinzoon en oma nergens last van. "De wooncoöperatie heeft wel gezegd dat er hier wortels van bomen door de leidingen gaan. Ze zeggen dat het misschien daaraan ligt. Maar ja, het is wel raar dat het altijd alleen hier misgaat allemaal", zegt Greet. De wooncoöperatie was zondag niet bereikbaar voor reactie.



Dan voel je je toch een beetje alleen, vindt de oma van Mike. "Want het kost iedere keer een hoop geld. Nieuw parket, nieuw vloerkleed, nieuwe kleren. Dan hoef je nog niet eens te praten over de vele uren dat we hier staan te dweilen. Wij hebben van vier uur 's nachts tot tien uur 's ochtends gedweild. Daarna waren we helemaal gebroken."

"Ik ben meteen hierheen gereden. Of ja, gezwommen eigenlijk."