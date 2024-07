Drie autobranden bij hetzelfde gezin, cameratoezicht in wijk

De gemeente Breda heeft een beveiligingscamera geplaatst in de Oede van Hoornestraat. Reden daarvoor is een reeks autobranden de afgelopen maanden in de buurt. Drie keer zou een auto van hetzelfde gezin doelwit zijn geweest.

In de nacht van maandag 15 juli op dinsdag 16 juli was het rond twee uur 's nachts opnieuw raak in de Ernst Casimirstraat in de Bredase wijk Fellenoord: een auto ging volledig in vlammen op na een enorme explosie. De knal was zo hard dat brokstukken van het voertuig tientallen meters verderop nog werden gevonden.

Veiligheidsgevoel en toezicht

Dat was niet de eerste keer dat het misging in de wijk en daarom plaatst de gemeente een beveiligingscamera op de plek waar het vaak misgaat. De camera staat er voor onbepaalde tijd en moet beter toezicht geven in de twee aangrenzende straten die de dupe zijn. Ook moet de camera buurtbewoners een veiliger gevoel geven. Dat schrijft de gemeente in een brief aan bewoners.

LEES OOK: Overal glas na zware explosie in straat: 'Lag te trillen in mijn bed'

Het is de derde keer in drie maanden tijd dat er auto's in de wijk Fellenoord het doelwit zijn. Volgens buurtbewoners waren alle drie die auto's van dezelfde eigenaren: een gezin met oudere kinderen. Het antwoord op de vraag waarom het gezin het doelwit is, laten buurtbewoners in het midden.

De politie doet nog onderzoek naar de reeks van branden en roept iedereen met 'waardevolle informatie' op zich te melden.