Molotovcocktail tegen huis en onder auto, celstraffen tot twee jaar

Een 23-jarige man uit Eindhoven en een 41-jarige man uit Rotterdam zijn maandag veroordeeld voor brandstichting in Nuland met twee molotovcocktails. Ze gooiden de brandende flessen onder een auto en tegen een huis aan de Akkerpolei in Nuland. De man uit Eindhoven moet van de rechter in Den Bosch twee jaar de cel in, de man uit Rotterdam anderhalf jaar.

"Verdachten hebben aangegeven dat het doel van de brandstichting afschrikken was. Dat je brand sticht, omdat de ex-partner het niet eens is met de nieuwe relatie is schokkend en nietsontziend", motiveerde de rechtbank. De bewoonster van het huis aan de Akkerpolei denkt dat haar ex, Antoon R. achter de brandstichting zit. Hij zat op het moment van de brandstichting vast voor het ontvoeren van zijn ex. De 23-jarige man heeft telefonisch contact gehad en is de dag voor de brand, op bezoek geweest in de gevangenis. Tijdens een eerdere zitting wilde hij niet zeggen wanneer en van wie hij de opdracht heeft gekregen. “Ik spreek niet in volledige vrijheid", zei hij toen. Maar het feit dat de mannen de opdracht hebben aangenomen neemt de rechter hen al kwalijk. De Rotterdammer (41) werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel. De man uit Eindhoven tot twee jaar gevangenisstraf. Dit omdat de politie na zijn aanhouding twintig gram cocaïne in zijn auto vond.

"Hun actie was levensbedreigend gevaarlijk voor de bewoners."