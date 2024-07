Dragqueen Elsa maakt mensen op in de trein: 'Ben hier om verkeerde reden'

Het is een heus feestje voor reizigers in de Roze Maandag Express. In die speciale trein naar Tilburg wordt er maandag op los gehost en gedronken en is er een speciale dragqueen die reizigers op kan maken. Met die actie wil de NS bezoekers van Roze Maandag niet alleen in stijl laten arriveren, ook wil het bedrijf een belangrijke boodschap uitdragen.

De liefde vieren en zijn wie je bent: dat is waar Roze Maandag om draait. Reizigers kunnen al jaren met de Roze Maandag Express naar Tilburg reizen, maar het is de eerste keer dat een dragqueen onderdeel uitmaakt van het NS-team. Reizigers kunnen bij dragqueen Elsa plaatsnemen in een speciale make-upruimte om de nodige glitters, poedertjes en versiersels aangebracht te krijgen.

"Eigenlijk ben ik hier niet om een leuke reden: veiligheid in de trein."

Dat is natuurlijk leuk voor passagiers van de express, maar het heeft volgens Elsa ook een andere belangrijke reden. "Eigenlijk ben ik hier niet om een leuke reden. Het gaat namelijk om veiligheid. In de trein durf ik niet gekleed te zijn als dragqueen. Je kan aangekeken worden, zoals op veel andere plekken. Je kan je dan onveilig voelen en dat is heel jammer." Daarom is de make-upruimte in de trein tot stand gekomen. Reizigers die niet uitgedost durven te vertrekken vanuit huis, of bang zijn voor reacties, kunnen zich nu in de trein laten transformeren. Reacties op de speciale ruimte zijn volgens Elsa positief. "Er zit natuurlijk een verhaal achter en dat vinden mensen heel bijzonder. Iedereen is uiteindelijk blij om te kunnen zijn wie ze willen zijn."

"Vind je glitter al een stap? Kom alsjeblieft naar mij."

In de stoel van Elsa wordt een man ondertussen vol overgave versierd met glitters. Hij is het eens met wat Elsa vertelt: "Het is natuurlijk heel droevig dat de make-upruimte er is om deze reden. Het is echt een tekortkoming van Nederland." Elsa vertelt dat ze al heel veel mensen heeft mogen versieren, maar drukt iedereen die twijfelt op het hart: "Als je het allemaal een grote stap vindt, kom dan alsjeblieft naar mij."