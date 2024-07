Lang niet alle Brabantse jongeren accepteren lhbti+'ers: 'Het hoort niet'

Tijdens Roze Maandag kleurt Tilburg roze, maar niet alle Brabantse jongeren staan te springen om de lhbti+-gemeenschap in het zonnetje te zetten. Een kwart van de jongeren zou het erg vinden als hun beste vriend of vriendin uit de kast komt. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. 'Het hoort niet' en 'het is raar', zijn antwoorden die veel voorbij komen.

Omroep Brabant onderzocht hoe jongeren aankijken tegen de lhbti+-gemeenschap. Wat vinden ze ervan als hun beste vriend of vriendin uit de kast komt? Hebben ze er moeite mee als twee mannen hand in hand over straat lopen of elkaar zoenen? En wat vinden ze ervan als een vrouw zich kleedt als een man? Meer dan 700 jongeren verspreid over de hele provincie tussen de 13-25 jaar vulden de vragenlijst in.

Op de vraag waarom het dan zo'n punt is als hun vriend of vriendin homo is, geven jongeren verschillende antwoorden: 'Het hoort niet', 'Het is raar' of 'Ik zou me voor mijn vriend schamen'. Ook zeggen jongeren dat ze bang zijn dat hun beste vriend of vriendin dan op hen zou vallen.

'Homo' als scheldwoord

Jongeren zeggen ook dat ze 'homo' vooral als scheldwoord gebruiken als 'grapje'. "Soms als iemand iets stoms doet dan floept het er eruit." En: "Gewoon naar vrienden als soort van 'maat'." De meeste jongeren zeggen 'homo' niet in het openbaar te gebruiken, alleen tegen vrienden. Een aantal geven aan het ook op straat te roepen naar iemand uit de lhbti+-gemeenschap, omdat ze hen 'niet normaal' vinden.

Charlot Pierik, projectmanager diversiteit en inclusie bij Movisie, het landelijk kenniscentrum voor sociale vraagstukken, zegt dat het een enorme impact kan hebben als 'homo' als scheldwoord wordt gebruikt. "Mensen bedoelen er soms misschien niets mee, maar je zult maar homo zijn in een klas waar met 'homo' wordt gescholden. Dat kan heel veel impact hebben op diegene."

Pierik vervolgt: "Als datgene wat jíj bent, wordt gebruikt als scheldwoord dan gaat dat in je hoofd zitten, en dat kan het proces van uit de kast komen vertragen. Het is dan vaak niet negatief bedoel, maar het gaat altijd gepaard met een negatief stereotype. Bijvoorbeeld dat iemand er 'gay' uitziet, omdat een jongen een vrouwelijk T-shirt draagt. Maar wat is daar mis mee?"



Jongens negatiever

Jongeren hebben vooral moeite met twee mannen die hand in hand over straat lopen of zoenen in het openbaar. Bij twee vrouwen of een heterostel is dit veel minder. Opvallend is dat jongens die de vragenlijst hebben ingevuld, veel negatiever zijn over de lhbti+-gemeenschap dan meiden.

Volgens Pierik heeft dit te maken met het beeld dat we hebben van mannelijkheid. "Homoseksualiteit wordt gezien als iets dat de mannelijkheid en masculiniteit aantast. Mannen die homo zijn, 'zijn geen man, die doorbreken alle normen die in het 'onzichtbare boekje voor mannelijkheid' staan."

Mannen vinden het volgens haar vaak wel oké als ze twee vrouwen zien zoenen. "Dan zien ze zichzelf als onderdeel. Lesbische vrouwen krijgen vaak de vraag of mannen mee mogen doen."