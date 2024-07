Jessie (15) is dragqueen en straalt met zus en moeder op Tilburgse kermis

Glunderend van trots kijkt Fleur naar haar kleine broertje Joep, die op Roze Maandag op de Tilburgse Kermis verscheen als dragqueen Jessie Lorray. Met vijftien jaar is de Tilburgse Jessie een van de jongste dragqueens. "Ik durfde zoiets echt nog niet op mijn vijftiende, ik heb daar echt veel respect voor", zegt zus Fleur trots.

Jessie vertelt over hoe haar grote zus haar toen ze klein was al opmaakte: "Dat wilde ik later zelf ook kunnen. Zo ben ik hier langzaam een beetje ingerold."

Gekleed als dragqueen wordt Joep maandag aangesproken als Jessie en 'zij'. En waar veel jongeren van Jessie's leeftijd in de puberteit zitten, onzeker zijn en zich laten beïnvloeden door meningen van anderen, lijkt dat bij Jessie niet aan de orde: "Mijn opvoeding was heel open-minded. Ik ben niet anders gewend dan dat ik helemaal mezelf kan en mag zijn."

Zus Fleur is zo trots als een pauw: "Ik heb haar hier echt in zien groeien. Ik ga al langer naar de Roze Maandag en om haar dan nu zo mee te mogen nemen, maakt me echt heel trots. Voorheen hielp ik Jessie met haar make-up en nu helpt ze mij, het cirkeltje is rond! Op zo'n jonge leeftijd al zo jezelf zijn, dat durfde ik echt niet. Daar heb ik respect voor."

Ook Jessie's moeder Nicole straalt van trots: "Joep hoefde bij ons nooit uit de kast te komen. Hij was van jongs af aan al Joep, of Jessie. Soms moet ik er nog een beetje aan wennen", zegt ze lachend. "Toen hij vroeger in de poppenhoek speelde op de peuterspeelzaal en hij zich al verkleedde als vrouw zeiden andere moeders tegen mij: 'dat gaat wel over'. En ik dacht alleen maar: 'het hoeft helemaal niet over te gaan'.' Hij of zij is gewoon wie die is, en dat is allemaal goed."

Nicole glimlacht met waterige oogjes naar Jessie, ontroerd van trots: "Als ik zie hoe goed hij al van zich af kan bijten en hoe zelfverzekerd hij hier al staat, dan denk ik alleen maar: dat komt helemaal goed met hem."