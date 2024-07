Lhbti+-jongeren voelen zich vaak onveilig: 'Kan niet mezelf zijn'

'Ik voel me onveilig en gefrustreerd. Niks is erger dan gehaat worden om wie je bent', dit is slechts één van de vele reacties die we kregen van lhbti+-jongeren in Brabant. Bijna tweederde van hen zegt zich wel eens onveilig te voelen wanneer ze hand in hand over straat lopen met hun partner of zoenen in het openbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

De acceptatie onder vrienden en familie is wel hoog: 96% zegt zich geaccepteerd te voelen door hun vrienden. Bij familie ligt dit iets lager, op 83%. Dat betekent dat 17% van de lhbti+-jongeren zich niet geaccepteerd voelt door hun familie. Dat kan vervelende gevolgen hebben. "Het voelt niet fijn, alsof ik niet mezelf kan zijn", laat een van de ondervraagden weten.

Onderzoek Omroep Brabant onderzocht hoe jongeren aankijken tegen de lhbti+-gemeenschap. Meer dan 700 jongeren verspreid over de hele provincie tussen de 13-25 jaar vulden de vragenlijst in. Ongeveer 300 jongeren die de vragenlijst invulden, vallen onder de lhbti+-gemeenschap. We vroegen hen onder andere of zij zich geaccepteerd voelen bij hun vrienden en familie en of ze wel eens te maken hebben gehad met agressie vanwege hun geaardheid.

Op school voelt tweederde van de lhbti+-jongeren zich geaccepteerd. Op het werk en op de (sport)vereniging is de acceptatie weer wat hoger, op beide plekken voelt ongeveer 80% zich geaccepteerd. Sommige jongeren zeggen hun geaardheid voor zichzelf te houden en zich aan te passen. Agressie

We vroegen hen ook of ze zich wel eens onveilig voelen in bepaalde situaties. 63% geeft aan zich wel eens onveilig te voelen wanneer ze hand in hand over straat lopen met hun partner.

65% voelt zich wel eens onveilig wanneer ze met hun partner zoenen in het openbaar. 39% van de lhbti+-jongeren die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft het afgelopen jaar wel eens te maken gehad met agressie vanwege hun seksuele geaardheid. We vroegen hen om wat voor soort(en) agressie het ging.

'Verschrikkelijk dat dit nodig is'

Sommige jongeren kiezen er dan ook voor om niet met andere te delen dat ze homo zijn, of lopen niet met hun partner over straat. "Ik vind het verschrikkelijk dat dit nodig is. Dat mensen zich wapenen om te voorkomen dat ze met geweld te maken krijgen", zegt Charlot Pierik, projectmanager diversiteit en inclusie bij Movisie, kenniscentrum voor sociale vraagstukken. "Dat zegt dus eigenlijk dat het verbranden van vlaggen en het naroepen werkt. Jongeren passen hun gedrag aan en zijn niet meer zichzelf. Dat moeten we niet willen dat dat in een vrij land gebeurt."