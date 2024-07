Anne Marie was getrouwd met een man toen ze verliefd werd op een vrouw

Anne Marie Mulders uit Cuijk was getrouwd met een man met wie ze twee kinderen heeft. Maar ze viel op vrouwen. Op 47-jarige leeftijd kwam ze uit de kast en kreeg ze een relatie met een vrouw. Ze gooide haar leven om, en dat ging niet zonder slag of stoot. Het kostte haar veel vriendschappen. "Mensen vormen een oordeel zonder dat ze weten waar het over gaat. Niet iedere homo loopt tijdens Pride in z'n blootje over straat."

Ze had altijd een 'netjes heteroleven' gehad, zoals Anne Marie het zelf noemt. Ze was getrouwd met een man en samen kregen ze twee zoons. Maar negen jaar geleden veranderde dat. Anne Marie werd verliefd op een ander. Een vrouw. "Dat voelde als thuiskomen", vertelt ze. "En toen dacht ik: dit is de weg waar ik heen wil. Mijn hele leven heb ik toen omgegooid." Dat Anne Marie op vrouwen viel, wist ze eigenlijk altijd al. "Ik heb het denk ik weggestopt. In Cuijk werd nooit open gepraat over lesbisch zijn", zegt ze. "Ik heb altijd het pad gevolgd dat van me verwacht werd: trouwen met een man en kinderen krijgen. Maar toen ik 47 jaar werd, dacht ik: nu is het mijn tijd."

"Voor een aantal mensen was het onacceptabel."

Anne Marie scheidde van haar man en kreeg een relatie met een vrouw. Na al die jaren zichzelf anders voordoen voelde dit als thuiskomen, omschrijft ze. Al vond ze het wel vervelend voor haar kinderen. "Die gun je geen scheiding", zegt Anne Marie. Maar haar zoons reageerden juist positief. "Ze zeiden meteen: mam, jouw geluk staat bovenaan. Dat maakte het voor mij een stuk makkelijker." De omgeving van Anne Marie reageerde een stuk minder enthousiast. Sommigen hadden er moeite mee dat ze een ander leven wilde leiden. "Ik zat midden in de dorpskern, in een hele hetero-omgeving. Voor een aantal mensen was het onacceptabel dat ik opeens kwam aanzetten met een vriendin." Anne Marie is door de jaren heen dan ook veel vriendschappen kwijtgeraakt. "Toen mijn relatie met die eerste vrouw eindigde, zei een goede vriendin tegen me: zo, je hebt van de snoeppot geproefd, nu de deksel erop en terug naar je man. Dat is inmiddels een ex-vriendin."

"Het voelt alsof ik daar een soort attractie ben."

Inmiddels woont Anne Marie bijna drie jaar in Tilburg. Ze gaat nog steeds regelmatig terug naar Cuijk, want daar wonen haar zoons. Maar ook dan merkt ze nog dat veel mensen haar leven niet begrijpen. "Mensen zien mij niet als Anne Marie, maar als de vrouw die haar man verliet voor een vrouw. Het voelt alsof ik daar een soort attractie ben. Ik ben altijd vragen aan het beantwoorden." In Tilburg kwam Anne Marie in aanraking met belangenorganisatie COC Tilburg-Breda. Ze besloot er vrijwilligerswerk te doen. Sinds juni is Anne Marie de voorzitter. "Het COC is mijn gekozen familie, zeg ik altijd. Hier voel ik me veilig en mag ik mezelf zijn." Als voorzitter wil ze anderen nu ook helpen om zichzelf te durven zijn. "Dat is in deze tijd wel nodig. Het is nog steeds aan de orde van de dag dat een groot deel van de samenleving je niet accepteert om wie je bent. Ik heb zelf gemerkt hoe lastig het kan zijn als je niet volgens het boekje van veel mensen leeft. Dat doet echt pijn", vertelt ze. Anne Marie benadrukt dat mensen vaak een verkeerd beeld hebben van de regenbooggemeenschap. "Ze denken dat het een grote feestbende is, zoals vaak het beeld wordt geschetst bij prides. Maar niet iedere homo is zo", zegt ze. "Ben wat aardiger voor elkaar en neem mensen zoals ze zijn. Dan kunnen we de wereld samen een stukje mooier maken."