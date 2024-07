Kadeem strijdt tegen zelfdoding lhbti+-jongeren: ‘Iedereen kent wel iemand’

Lhbti+-jongeren denken vijf tot zeven keer vaker aan zelfdoding dan anderen. Een groot probleem, vindt Kadeem van de Pol (27) uit Tilburg. Daarom ontwierp hij een pin die het gesprek over zelfdoding moet openen: een tekstballon met de kleuren van de regenboogvlag en drie puntjes erin. Op Roze Maandag gaat hij ze verkopen. Toch zal hij de pin zelf, na een nare ervaring op straat, niet zo snel opspelden.

De aanleiding voor de pin was een verhaal dat Kadeem las in het boek ‘Roze Brieven’ van Splinter Chabot. “Het ging over een jongen die door zijn vader in elkaar was geslagen nadat hij uit de kast was gekomen. Hij was thuis niet meer welkom. Nadat hij een nacht bij zijn beste vriend had geslapen, maakte hij de volgende dag een einde aan zijn leven. Ik vond dat heel aangrijpend om te lezen.”

Dat is in de lhbti+-gemeenschap geen overbodige luxe. Want homo’s, lesbo’s en biseksuelen denken ruim vijf keer vaker aan zelfdoding dan andere mensen. Onder mensen die transgender zijn komen deze gedachten zelfs zeven keer vaker voor. “We kennen allemaal wel iemand die zichzelf van het leven heeft beroofd, omdat hij zich niet geaccepteerd voelt.” Kadeem heeft gelukkig niemand in zijn vriendenkring verloren: “Maar wel collega’s waarmee ik heb gewerkt en mensen die ik ken uit het uitgaansleven.”

Om de pin voor iedereen toegankelijk te maken, zijn er verschillende versies. Naast die met de regenboog zijn er versies met de transgender- en non-binaire kleuren. En er is ook een neutrale, met de drie puntjes tegen een zwart-wit achtergrond. “Die heb ik bedacht nadat ik vorig jaar tijdens carnaval in elkaar ben geslagen, omdat ik pride-kleuren droeg toen ik naar een feestje ging.”

Die ervaring had grote impact op Kadeem. Omdat hij net uit het ziekenhuis was na een herseninfarct en bloedverdunners gebruikte, stopte het bloeden niet. “Ze hadden me goed te pakken. Het voelt voor mij sindsdien niet meer comfortabel om pride-kleuren in het openbaar te dragen. En er zijn misschien meer mensen die het niet prettig vinden. Daarom heb ik ook een neutrale pin ontworpen.”

Afschuwelijk dat het nodig is, vindt Kadeem zelf ook. “Maar de hele campagne is afschuwelijk, dat het moet.” Op Roze Maandag gaat hij de pinnen verkopen, voor drie euro per stuk. “We willen mensen die worstelen met deze gedachten een extra kans gunnen.”

Meer informatie over Kadeems campagne ‘Tell me about it’ vind je hier.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.