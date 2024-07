Betty (63) is al jaren baasje van serval Akono: 'Een kat met hondentrekjes'

'Levensgevaarlijk' en 'zo'n dier hoort in het wild': het is een greep uit de reacties op de vermiste serval in Helmond. De tijgerkat nam zaterdag de benen in de buurt van de Jac. Heerenstraat in Helmond. De politie waarschuwde dat het dier gevaarlijk is. Waarom wil je dan een serval überhaupt als huisdier? Volgens Betty Hagebeek (63), voorzitter van de Savannah Kat Vereniging Nederland in Fijnaart, is dat heel simpel: "Ze zijn helemaal niet gevaarlijk."

Al bijna elf jaar zijn Betty en haar serval Akono onafscheidelijk. Daarbij heeft ze nog zeven andere servals thuis die ze tot voor kort fokte. Waarom nou juist deze dieren en niet een konijn of een cavia? "Het is moeilijk uit te leggen waarom je specifieke dieren leuk vindt. Een serval is eigenlijk een kat die zich gedraagt als een hond."

Betty bedoelt dan niet dat haar serval staat te blaffen naar de postbode. "Katten zijn eigenlijk erg op zichzelf. Een serval is heel trouw. Ze krijgen echt een hele hechte band met hun baasje. Dat is heel mooi." Haar serval volgt haar binnenshuis dan ook overal naartoe. "Soms denk ik: laat me eens even, jij stalker", lacht ze.

Dat er wordt gezegd dat de loslopende serval in Helmond gevaarlijk is, vindt Betty onterecht. "Voor zover we weten is er nog nog nooit een mens gewond geraakt door een weggelopen serval. Een hond is vele malen gevaarlijker en daar kijkt niemand van op." Het is volgens de serval-fanaat wel belangrijk dat je weet wat er allemaal bij komt kijken om deze tijgerkat als huisdier te houden.

Een bewoner van de wijk in Helmond waar de serval is ontsnapt, zei eerder tegen Omroep Brabant dat hij het dier wel eens over straat zag lopen met zijn baasjes. Aangelijnd of niet, volgens Betty is dat absoluut geen goed plan. "Servals zijn territoriaal van karakter. Ze zijn het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving. Bovendien zijn ze erg vluchtgevaarlijk als ze schrikken."

Dat territorium mag best wel flink zijn. "Een serval in je appartement houden is niet goed. Zorg dat je een grote ren hebt waar het dier vrij kan lopen. Bovendien sproeien ze om hun terrein af te bakenen. Dat is niet fijn als ze dat binnen doen. Katten doen dat ook, maar bij een serval komt er aanzienlijk meer urine vrij."