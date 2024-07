Dit is waarom servals vaak ontsnappen: 'Glipt weg als het kan'

Het is zondag nog niet duidelijk waar de ontsnapte serval is. De tijgerkat ontsnapte vrijdagnacht in de Jac. Heerenstraat in Helmond. Mensen werden gewaarschuwd om honden en katten vooral binnen of aangelijnd te houden. Dit is niet de eerste keer dat een tijgerkat in de Helmondse wijk ontsnapte. Volgens Peter de Haan van Stichting AAP hoort dat bij de aard van het beestje. "Het heeft van nature de drang om te jagen."

Een serval is oorspronkelijk een wild dier en komt voor in Afrika. Het dier was afgelopen jaren een populair huisdier en werd veel aangeboden door fokkers en via Marktplaats. Sinds kort staat het dier op de lijst van verboden huisdieren in Nederland. Er geldt wel een overgangstermijn. Wie voor 1 januari 2024 zo'n dier al in huis had, mag het gewoon houden totdat het doodgaat.

Dat een serval ontsnapt, komt vaker voor. Volgens De Haan komt dat doordat het oorspronkelijk een wild dier is. "De in Nederland gehouden servals zijn niet gedomesticeerd. Dat is een methode van mensen om gedrag van dieren te veranderen. Ook al beweren sommige fokkers dat ze tam zijn", zegt De Haan.

"Het zijn dieren die pas enkele generaties bij mensen zijn. Een serval is een roofdier en die wil graag jagen. Het is zijn instinct om zijn leefgebied te vergroten. Als de serval de kans krijgt, dan doet hij dat."