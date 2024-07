Damian kwam loslopende serval tegen: 'Ik ging voorzichtig naar achteren'

Heel erg onder de indruk zijn de buurtbewoners van de Helmondse wijk Houtsdonk niet meer: opnieuw is daar nu een serval ontsnapt. De politie waarschuwt dat het dier gevaarlijk is en dat mensen 112 moeten bellen als ze hem zien. Ook wordt aangeraden dieren zoals honden en katten binnen te houden. Dat advies kwam te laat voor Damian Muzarek. Hij was met zijn hond aan het lopen en kwam het dier tegen. "Opeens zag ik twee ogen", vertelt hij.

De golden retriever rent zaterdagochtend enthousiast om Damians benen, duidelijk niet onder de indruk van zijn ontmoeting met de tijgerkat. "Ik was gisteravond met de hond lopen en opeens zag ik twee ogen", zegt Damian. Het was de serval, die de hond en zijn baasje goed observeerde. "Ik was voorzichtig en ging een beetje naar achteren, want ik wist niet of 'ie iets ging doen. Toen rende het dier weg."

Het liep voor Damian en zijn hond dus goed af. Volgens de politie kan de serval, die van oorsprong voorkomt in Afrika, gevaarlijk zijn. Dat beaamt Damian: "Het is geen kleine kat. Dat ze het dier thuis hebben is geen probleem, maar dan moet 'ie niet weglopen."

Niet aangelijnde kat

Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen, is niet duidelijk. Het is alleen niet de eerste keer dat de serval de benen neemt. "Vorig jaar was het dier ook al eens ontsnapt", vertelt buurtbewoner Carlo Hermans vanuit zijn deuropening.

Bang voor het dier is hij niet en dat de serval nu door de woonwijk loopt doet hem evenmin iets. "Alles kan een keertje weglopen. Het is de natuur." Carlo heeft de tijgerkat wel eens eerder gezien. "Het dier loopt vaak met de baasjes over straat. Niet aangelijnd, maar het dier volgt zijn baasjes trouw."

Het nieuws dat er een serval losloopt, heeft nog niet alle plekken in de woonwijk bereikt. "Dat is zo'n tijgerachtig ding, een roofdier toch?", vraagt Ton Heerink. Met een afvalprikker loopt hij langs een flat. Hij is het dier nog niet tegengekomen tijdens zijn 'vrijwilligerswerk', zoals hij zelf zegt. "Zo’n dier hoort hier niet thuis, maar in een dierentuin. Ik ben er niet bang van, maar je hebt hier een hoop kinderen wonen. Dat is natuurlijk niet prettig."

Verboden diersoort

De serval staat sinds kort op de lijst van verboden huisdieren in Nederland. Er geldt wel een overgangstermijn. Wie voor 1 januari 2024 zo'n dier al in huis had, mag het gewoon houden totdat het doodgaat.

Overgangstermijn of niet, volgens Hennie van Ansem kun je zo'n dier maar beter niet thuis houden. "Ik vind dat de baasjes er slecht op passen, als de serval opnieuw is ontsnapt. Ik weet niet of het dier gevaarlijk is, maar als ik 'm zou tegenkomen dan loop ik wel een blokje om."

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of dit dezelfde serval is die in het najaar van 2023 ook in de Helmondse wijk ontsnapte, maar het lijkt er wel op.

