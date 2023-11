Ontsnapte tijgerkat is weer thuis, wel gewond

De tijgerkat die donderdag ontsnapte in de Helmondse wijk Houtsdonk is weer thuis. Het katachtige roofdier, een serval, ging er donderdag vandoor. Het beest is zaterdag zelf weer naar huis gelopen maar blijkt wel enkele flinke verwondingen te hebben, vertelt zijn eigenaresse.

Een speurtocht naar het dier door buurtbewoners leverde eerder niets op. Volgens de Helmondse dierenambulance omdat het dier alleen naar het baasje zelf luistert.

Gezien in de buurt

Volgens berichtjes in de buurtapp zou de tijgerkat zijn gezien tussen struiken, in bomen en bij een voetbalveld. Een serval is een wilde kat, die normaal gesproken leeft op Afrikaanse savannes. Het dier is niet te vergelijken met een normale huiskat.

"Het is een echt roofdier en mensen kunnen hem dan ook beter niet proberen zelf te vangen", liet de dierenambulance eerder weten.

Eigenaresse dolblij

De Helmondse serval is wel gecastreerd en tam gemaakt, dus zou mensen niet zomaar aanvallen. De eigenaresse is dolblij dat de tijgerkat terug is. "Wel moest het dier met spoed naar de dierenarts", vertelt ze. "Het had verwondingen aan een achter- en een voorpoot. Hij is geröntgend om te zien of het botbreuken had, maar gelukkig ziet dat er goed uit. Het is wel heel bijzonder dat het dier ondanks zijn verwondingen nog kon lopen."

Hoe het dier gewond kon raken, weet de eigenaresse niet. "We hebben hem in elk geval gelijk naar de dierenarts gebracht, wachten tot maandag ging niet meer."

Lijst verboden dieren vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 staan servals overigens op een lijst van verboden dieren. Wie er een in huis heeft, mag het dier houden, maar er mag dan niet meer mee gefokt worden.

In de buurt werd druk gezocht naar de tijgerkat: