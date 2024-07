'Gemeen' blauwtongvirus velt alsmaar meer dieren, schapenhouders wanhopig

Schapenhouders dachten de dans te zijn ontsprongen, maar dat blijkt helaas niet het geval: het blauwtongvirus heerst flink in Brabant. Ondanks dat veel schapen zijn gevaccineerd, loopt het aantal besmettingen toch op. Die stijging heeft verschillende oorzaken, zeggen deskundigen.

September vorig jaar dook het blauwtongvirus na een lange tijd weer op in Nederland. Toen werd Brabant in vergelijking met andere provincies redelijk gespaard, maar dat is nu juist andersom. In verschillende gemeenten worden weer besmettingen gemeld, ondanks dat het grootste deel van de schapen is gevaccineerd. Sterke virus

Dat het virus alsnog heerst, komt doordat de huidige variant het blauwtongvirus erg agressief is. Dat zegt veearts Stijn van de Voort van Herkauwerspraktijk Veterinair Centrum Someren. "Dat dieren nu toch besmet raken, ligt niet aan het vaccin. Deze versie van blauwtong knalt er doorheen." Volgens Van de Voort is de situatie vergelijkbaar met een coronavaccin: een inenting betekent niet dat je immuun bent. "De dieren die het virus nu hebben worden wel ziek, maar gaan minder snel dood dan wanneer ze niet zouden zijn gevaccineerd. Waar van de 100 schapen er eerst 40 dood gingen, zijn dat er nu 4. We roepen iedere veehouder dan ook op om nog steeds te vaccineren", benadrukt Van de Voort.

Er werd groots ingezet om schapen te vaccineren tegen blauwtong

LEES OOK: Eerste giraffe ingeënt tegen blauwtong: 'Hij was even heel boos' Ook het zachte weer tijdens de afgelopen winter werkt niet mee. Veel knutten, de kleine mugjes die het blauwtongvirus met zich meedragen, hebben het milde winterseizoen overleefd. Hierdoor is het aantal knutten flink gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Het vochtige, natte weer van de laatste tijd is bovendien ideaal voor knutten om eitjes te leggen. Het resultaat? Duizenden, zo niet tienduizenden knutten meer dan gebruikelijk. Kijk hier in welke gemeente het blauwtongvirus heerst, tekst gaat verder onder de illustratie

Wachten op privacy instellingen...

Dat schapen door het vaccin minder snel sterven is natuurlijk een goede zaak voor schapenhouders. Toch is de branche nog lang niet uit de ellende geholpen, zegt Saskia Duives-Cahuzak. Zij is voorzitter van de vakgroep schapenhouderij van de LTO. "Er werd gevaccineerd met de gedachte dat dode schapen door het blauwtongvirus niet meer voor zouden komen. Dat blijkt nu anders doordat het virus uiterst taai en gemeen is. Dit is opnieuw een financiële klap voor schapenhouders. We zijn wanhopig."

"Er moet ergens geld vandaan komen, anders houden schapenhouders de kop niet boven water."