Gert-Jan in tranen door zijn nieuwe plafondlift: 'Vrijheid terug'

Gert-Jan Jonker (68) uit Etten-Leur heeft het de afgelopen jaren flink voor zijn kiezen gehad. Nadat hij door een verkeersongeluk in een rolstoel terechtkwam, begon de medische molen voor hem. Maar nu heeft hij eindelijk een stukje vrijheid terug. Dankzij een handige plafondlift.

In tranen zit Gert-Jan in zijn rolstoel, terwijl hij kijkt naar zijn nieuwe aanwinst. "Ja, het doet veel met me", zegt hij. Jarenlang was hij volledig afhankelijk van de thuiszorg, die hem in en uit bed moesten tillen. Dag na dag. Of moest hij zich op de een of andere manier van zijn rolstoel op de wc-pot hijsen. Die slopende periode is nu, eindelijk, voorbij.

"Ik heb eerst wekenlang in mijn rolstoel geslapen, omdat er niemand was om me erin te zetten of eruit te tillen", zegt Gert-Jan. Bij de herinnering alleen al, schiet hij vol. Het voelt duidelijk als een ontzettende rottijd. "Mijn sociale leven was verdwenen."