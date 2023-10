Gert-Jan hoeft niet meer in rolstoel te slapen: 'Nog aan het bijtanken'

Na een half jaar van vele nachten doorbrengen in zijn rolstoel, slaapt Gert Jan Jonker uit Etten-Leur eindelijk weer in zijn eigen bed. Een verademing. "Ik dacht dit kan niet waar zijn: ik lig in mijn bed! Het heeft een half jaar geduurd," vertelt Gert-Jan terwijl hij zijn tranen wegslikt.

"Ik dacht dit kan niet waar zijn: ik lig in mijn bed! De volgende dag hadden ze moeite om me wakker te krijgen. Ik ben nog aan het bijtanken. Mijn hele lichaam en geest komen tot rust. Dat is een hele verandering." Gert-Jan is nog maar 67, maar heeft iedere dag zorg nodig. Door problemen aan zijn rug, hart en nieren zit hij in een rolstoel. Toch stond hij er de laatste maanden vaak alleen voor, omdat er door de bezuinigingen in de zorg te weinig personeel is om hem elke dag in en uit bed te helpen.

"Ik ben rondgeleid achter de schermen in de Tweede Kamer."

Er is veel gebeurd sinds Gert-Jan zijn verhaal deed bij Omroep Brabant. Niet alleen werd hij overladen door reacties van vreemden die hem steunden en soms zelfs wilden helpen, er werden ook Kamervragen gesteld door de PVV. "Ik ben zelfs rondgeleid achter de schermen in de Tweede Kamer en heb daar gepraat met Fleur Agema, Geert Wilders en minister Conny Helder."

"Veel mensen durven hun mond niet open te doen omdat ze bang zijn hun zorg kwijt te raken."