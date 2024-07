Mark Gillis ligt niet langer op de intensive care: 'Enorme mijlpaal'

Mark Gillis (28) ligt niet langer op de intensive care. Dat meldt de familie van Mark maandag. De zoon van Peter Gillis, eigenaar van vakantieparken en bekend van de realityserie 'Massa is Kassa', ligt al wekenlang met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis.

Mark is maandag verhuisd naar een gesloten afdeling, ‘waar ze verder gaan werken aan zijn herstel en revalidatie’. “Een mijlpaal na een opname van 24 dagen”, aldus de familie Gillis.

Volgens zijn naasten heeft Mark in het weekend pas voor het eerst goed kunnen slapen nadat hij al enkele dagen wakker, onrustig en angstig was. "Die slaap heeft hem goed gedaan, want sinds hij wakker werd, is hij veel helderder en minder onrustig. Dat bood weer fijne momenten om eens met hem te communiceren", schrijft de familie.

"Afgelopen week was een intense week", laat de familie van Gillis weten die hem geen moment alleen heeft gelaten. "In verband met zijn verwardheid en angst was het noodzakelijk voor ons als familie om samen met de artsen 24 uur per dag bij Mark te zijn."

Als zijn familie niet aanwezig was, was hij 'niet te houden'. "Alleen zijn was helemaal geen optie. Onze aanwezigheid gaf hem enigszins rust en een vertrouwd gevoel."

