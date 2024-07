Monika's missie is geslaagd, eekhoorns kunnen voortaan veilig oversteken

Monika Knobel uit Roosendaal kan haar geluk niet op. Voortaan kunnen eekhoorns in haar wijk veilig de straat oversteken. De gemeente heeft een touwbrug gemaakt om te voorkomen dat de dieren nog langer worden aangereden. “Ik ben superblij, echt helemaal top!” , reageert ze. Monika trok dit voorjaar aan de bel nadat er voor de zoveelste keer eekhoorns waren doodgereden voor haar deur.

De eekhoornbrug aan de Bandeliersberg is niet meer dan een dik touw dat op zo’n vijf meter hoogte is gespannen tussen twee beukenbomen. Volgens Monika ‘een logische plek’. “Hier steken de eekhoorns vaak over vanwege de beukennootjes”, legt ze uit. Speciale verkeersborden moeten automobilisten wijzen op de eekhoornoversteekplaats.

LEES OOK: Eekhoorns worden hier massaal doodgereden: 'Er moet nu iets gebeuren'

De groene omgeving van de Bandeliersberg is traditioneel in trek bij eekhoorns. De knaagdieren zijn uitstekende acrobaten en kunnen makkelijk van de ene naar de andere boom springen. Toch bleek de afstand tussen de bomen in de wijk Tolberg op sommige plekken net iets groot waardoor de dieren vaak slachtoffer werden in het verkeer. In Roosendaal ging het om enkele tientallen meldingen per jaar.