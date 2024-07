112-nieuws: motor beschadigd na botsing • man rijdt weer zonder rijbewijs

16.20

De 39-jarige man uit Oudheusden, die zaterdagavond werd getaserd in Helvoirt blijft veertien dagen langer in de cel. De man was opstandig nadat hij met zijn auto op een boom was geknald op de Nieuwkuijkseweg. Toen hij weer even in zijn auto stapte, pakte hij een tas met wapens.

Daarop werd de man tegen de grond gewerkt met een stroomstootwapen en gearresteerd. Familieleden van de man reageerden vervolgens weer heel boos op de agenten over het toegepaste geweld. Justitie en de rechtbank willen niet meer kwijt over de zaak. Geruchten dat er geschoten zou zijn voordat de man met hoge snelheid op een boom botste kunnen zij dan ook niet bevestigen.