112-nieuws: vrouwen stelen cosmetica • hardrijder is rijbewijs kwijt

10.32

Drie vrouwen die in juni een cosmeticawinkel aan de Veestraat in Helmond binnenstapten, hebben voor 2800 aan spullen gestolen. Dat zegt de politie vandaag in een opsporingsbericht op haar website. Ze stoppen op 18 juni vooral geurtjes in een rugzak. Twee van de vrouwen stoppen verpakkingen in de rugzak, die ze daarna aan de andere vrouw geven. Die loopt er zonder te betalen de winkel mee uit. Als het alarm afgaat, loopt de vrouw met de rugzak door en blijven de andere twee wachten. Mensen met tips over de dieven kunnen zich melden bij de politie.