112-nieuws: zoekactie naar man in Helmond • hardrijder is rijbewijs kwijt

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

04.47 Auto strandt op A2 Een auto strandde afgelopen nacht op de A2 bij Eindhoven met een kapotte band. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto naar een veilige locatie te brengen voor verdere pechhulp.

04.37 Hardrijder is rijbewijs kwijt Een automobilist moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren in Tilburg. Agenten betrapten hem tijdens een lasercontrole erop dat hij met veel te hoge snelheid door de stad reed. Daarnaast had hij veel meer alcohol op dan is toegestaan, vier keer de toegestane waarde. Foto: Instagram politie Groene Beemden

03.41 Politie zoekt naar verdachte in Helmond De politie startte afgelopen nacht met diverse eenheden een grote zoekactie naar een man die verdacht wordt van een strafbaar feit. De politie zocht onder meer met speurhonden in een boomgaard. Na lange tijd zoeken, ook in weilanden, werd de man niet gevonden. De politie verstuurde een Burgernetmelding met de boodschap uit te kijken naar deze man maar hem niet zelf te benaderen. Voor welk strafbaar feit de man wordt gezocht, heeft de politie niet naar buiten gebracht. De gezochte man werd dinsdagnacht niet gevonden. Bij de zoekactie werden meerdere politie-eenheden ingezet.

02.49 Auto strandt op afrit A67 Een auto strandde afgelopen nacht op de afrit Geldrop van de A67. De elektrische auto had een lege accu. Andere weggebruikers belden 112. Daarop kwam de politie naar de afrit. Een berger heeft de auto geborgen. Foto: X/Wis_Robert

00.53 Bakwagen achtergelaten op vluchtstrook Een bakwagen werd afgelopen nacht gevonden op de A50 bij Ravenstein. De bakwagen was daar achtergelaten op de vluchtstrook, vermoedelijk met pech. Een bergingsbedrijf werd opgebeld om de bakwagen naar een veilige locatie te brengen. Foto: X/Wis_Robert