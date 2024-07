Babbeltruc maakt ouder stel in korte tijd duizenden euro's lichter

Het is weer eens zo laat. Opnieuw hebben mensen op leeftijd zich in de luren laten leggen door nepbankmedewerkers. Ditmaal vonden oplichters in een stel uit Bladel gewillige slachtoffers. “Een typische babbeltruc”, zo omschrijft Davy Jansen wat zijn ouders dinsdag is overkomen. In een paar uur tijd werden ze zeker 4600 euro lichter gemaakt.

Davy vertelt: “Even na één uur ’s middags werden mijn ouders opgebeld. Door iemand met een voor hen onbekend telefoonnummer. Er waren problemen met hun pinpasjes en er zou iemand geprobeerd hebben geld te pinnen van hun rekening”, vertelt Davy.

Dat eerste telefoontje met een vrouw, die zich voordeed als bankmedewerker, duurde niet lang. Maar ze zou zo terugbellen. Dat gebeurde ook. “Mijn ouders zijn daarna zeker anderhalf uur lang aan de praat gehouden. Gaandeweg kregen ze wel argwaan en behielden ze hun tegenwoordigheid van geest. Voor de zekerheid knipten ze namelijk hun pinpasjes door.”

Het gesprek werd afgesloten met de mededeling dat er iemand namens ABN AMRO de (doorgeknipte) pasjes zou komen ophalen. Er meldde zich inderdaad iemand bij het huis aan De Haecken waar ze wonen, een vrouw die van een bank had kunnen zijn. Ze ging er vandoor met de pasjes, nagekeken door de man van het echtpaar. “Dat zie je ook op camerabeelden”, vertelt Davy. “Daarop is ook vastgelegd hoe de vrouw de Doornekker is ingelopen, in de richting van de Lange Trekken en daarna, vermoedelijk, de Berkekker.”

Haar slachtoffers (66 en 68) hadden direct na haar vertrek door dat ze opgelicht waren. Davy: “Ze voelden zich aardig stom. Dat lijkt me logisch, maar hoeveel mensen hebben dit niet al meegemaakt? Voor zover we het kunnen nagaan, is diezelfde middag nog een behoorlijk bedrag van hun rekening afgehaald. Ja, ondanks dat de pasjes doorgeknipt waren. Voor ons ook een raadsel. We gaan uit van ongeveer 4600 euro en hebben ontdekt dat dit bij de Albert Heijn in Bladel moet zijn gebeurd.”

Nadat ze van de eerste schrik waren bekomen, werd de bank ingelicht (ook om hun rekening te blokkeren) en is de politie door het echtpaar eveneens geïnformeerd. Later deze week mogen ze er aangifte komen doen.

'Hopelijk meer bewijsmateriaal'

Met nog meer bewijsmateriaal dan er nu al is verzameld, hoopt Davy. “We hebben zelf camerabeelden. Van andere mensen uit de buurt hebben we ook beelden gekregen en ook op straat word ik aangesproken. Dat is het mooie van een kleine gemeenschap als Bladel, iedereen leeft mee en wil meehelpen.”

Davy kwam er dinsdagavond bij toeval achter dat zijn ouders om de tuin waren geleid. “Vanaf mijn vakantieadres had ik naar huis gebeld, om te vragen hoe het met hun ging. Toen ze hun verhaal hadden verteld, zijn we eerder naar huis gekomen om hen bij te staan en alles op een rijtje te zetten. Verder is alle hulp welkom. En mocht je de vrouw op de foto niet herkennen, dan is ons Facebookbericht delen voor een groter bereik natuurlijk ook altijd fijn!” Zeker achthonderd mensen hebben dit volgens hem al gedaan.