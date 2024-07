112-nieuws: autodieven strippen Mercedes • diefstal op de markt

14.50

De politie is op zoek naar een groep van ongeveer acht mannen en jongens die op maandag 22 en dinsdag 23 juli betrokken zijn geweest bij een steekpartij en geweld in Eindhoven. De politie schrijft daar vandaag over op haar website. Twee verdachten van 21 en 15 uit Utrecht zijn daarvoor al opgepakt. Zij zouden samen met anderen betrokken zijn geweest bij een steekpartij in de nacht in de buurt van de Catharinakerk. Hierbij is een man in zijn nek gestoken. Met deze man gaat het volgens de politie goed, maar had het heel anders kunnen aflopen.

De groep heeft ook een jongen bedreigd in het centrum van de stad. Hij werd belaagd en werd in zijn gezicht geslagen. Toen het slachtoffer met een kettingslot pakte om zich te verdedigen, nam de groep mannen de benen. Agenten hielden kort daarna twee geweldplegers aan en vonden in de bosjes in de buurt een mes.