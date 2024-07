112-nieuws: uitslaande brand verwoest garage • drie gewonden bij botsing

22.34

De traumahelikopter werd gisteravond rond zes uur opgeroepen voor een zogeheten rendez-vous in de buurt van knooppunt Paalgraven. Een ambulance was met een 2-jarig kindje vanuit Gemonde onderweg was naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen en vroeg ondersteuning van het mobiel medisch team. Waarschijnlijk moest de trauma-arts de ambulanceverpleegkundige ondersteunen met een medische handeling die alleen een arts mag verrichten.

De politie Boxtel-Vught-Sint-Michielsgestel meldde later op Instagram dat in Gemonde een ongeluk was gebeurd met het fietsstoeltje van een 2-jarig kindje. Het kindje was daarbij gewond geraakt en had problemen met ademhalen. De fiets is meegenomen voor verder onderzoek. Na ongeveer tien minuten is de ambulance met spoed verder gereden richting Nijmegen. De traumahelikopter is toen ook weer vertrokken.