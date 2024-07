Buurman (55) langer vast voor doodschieten Hamza

De verdachte van een dodelijke schietpartij in Stampersgat blijft nog negentig dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda donderdagochtend bepaald. De 55-jarige man werd opgepakt omdat hij donderdag 11 juli zijn 25-jarige buurman Hamza zou hebben doodgeschoten.

Hamza werd in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gebracht. Dat gebeurde voor zijn huis in de Markiezaatstraat in Stampersgat. Hamza's vrouw en zoontje van acht weken oud waren thuis toen hij werd doodgeschoten.

"Hamza's vrouw hoorde een knal. Toen ze kort daarna hetzelfde geluid weer hoorde, wilde ze naar buiten gaan om te kijken", vertelt de advocaat van de familie. "Bij de deur hoorde ze Hamza roepen dat ze niet naar buiten moest komen en dat ze de politie moest bellen. Ze heeft zich met haar kind in de badkamer verscholen tot de politie er was."

Het Openbaar Ministerie maakte donderdag geen extra informatie over de zaak bekend. Over het motief van de 55-jarige buurman om Hamza dood te schieten gaan verschillende verhalen rond. Hij zou volgens de familie van het slachtoffer racistische denkbeelden hebben over moslims. En eerder ging een verhaal over ruzies tussen Hamza en de verdachte over parkeren. Het OM gaf eerder al aan alle mogelijke motieven te onderzoeken.

LEES OOK: Familie doodgeschoten Hamza vermoedt dat verdachte racistisch motief had

"Het Openbaar Ministerie laat altijd uitvoerig onderzoek doen door de politie naar de aanleiding van een levensdelict en de mogelijke motieven daarvoor. Daarbij wordt uiteraard altijd ook alle actuele informatie meegenomen, en wordt er onder meer gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van een verdachte", zegt het OM donderdag in een persbericht.

De familie van Hamza herkent zich in ieder geval niet in de verhalen over een verkeersruzie, zegt de advocaat van de familie. "Van de racistische online berichten van de verdachte is de familie erg geschrokken. Ze hebben dan ook in een brief aan het OM gevraagd of ze hier rekening mee kunnen houden in het onderzoek.".

De eerste pro-forma zitting van deze zaak vindt in oktober plaats in de rechtbank van Breda.

