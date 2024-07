Familie doodgeschoten Hamza vermoedt dat verdachte racistisch motief had

De 55-jarige man die ervan wordt verdacht vorige week zijn 25-jarige buurman Hamza in Stampersgat dood te hebben geschoten, had geen 'slepende parkeerruzie' met hem. Dat stelt de familie van het slachtoffer via hun advocaat Anis Boumanjal in een persbericht. Boumanjal heeft het Openbaar Ministerie (OM) verzocht te onderzoeken of racistische motieven mogelijk een rol speelden bij de moord.

Hamza werd vorige week in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gebracht. Dat gebeurde voor het huis van het slachtoffer in de Markiezaatstraat in Stampersgat. Hamza's vrouw en zoontje van acht weken oud waren thuis toen hij werd doodgeschoten.

Twijfels over motief

Twee dagen na het incident meldde De Telegraaf dat de buurmannen een langslepende ruzie hadden over een parkeerplaats. De verdachte is liefhebber van oude Mercedessen en parkeert deze op een grasveldje voor zijn huis en dat van zijn buurman Hamza. Ook die laatste parkeerde zijn BMW hier en dit zou voor conflicten gezorgd hebben.

Advocaat Anis Boumanjal schrijft woensdag in een persbericht dat er volgens de familie van het slachtoffer geen sprake was van gedoe over parkeerplekken. De familie meldt dat ze het beeld van de ruzie 'uitdrukkelijk niet herkent'. Op social media wordt al langer getwijfeld of de ruzie, waarover de Telegraaf hoorde van buurtbewoners, wel het echte motief was. Dat komt door online uitlatingen van de verdachte.

Geert Wilders

Die hebben de nabestaanden ook bereikt. "De familie is ook bekend geraakt met de media-uitingen van verdachte", schrijft Boumanjal in het persbericht. Hij wil geen harde conclusies trekken, maar stelt wel dat de tweets van de man op social media 'mogelijk een xeno- of islamofobisch motief inkkleuren'.

Het gaat om berichten waarin de man stelt dat moslims 'de echte fascisten' en 'de traditionele nazi's' zijn. "Moslims zijn een probleem, ongeacht wat ze wel of niet doen", schrijft hij. In andere berichten meldt hij dat er 'niks vreedzaams' aan de islam is. Op een tweet van Geert Wilders die Jesse Klaver een 'smerige ophitser' noemt reageert hij met 'verwacht je wat anders van een halve Marokkaan, dan?'