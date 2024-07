Houtkrullen als reddende engeltjes voor bloemencorso

Het bloemencorso in Zundert houdt rekening met zo’n twintig tot dertig procent minder dahlia’s op de praalwagens in vergelijking met voorgaande jaren. Door de aanhoudende regen dit voorjaar zijn er minder bloemen beschikbaar. Toch zal het publiek niks merken van de bloemen schaarste. Buurtschappen zoals Heikant in Klein-Zundert hebben creatieve oplossingen bedacht om het tekort fraai te verbloemen.

In de bouwtent wordt hard gewerkt aan één van de grootste praalwagens die dit jaar in Zundert te zien zal zijn. “Dit is de dwergenstad Khazad-Dûm, een tafereel gebaseerd op de boeken van Tolkien”, legt Robin Jochems uit bij een maquette van zijn ontwerp. De wagen is 28 meter lang en 9 meter hoog, goed voor 1600 kisten gevuld met dahlia’s. Robin: “We hielden er in de winter al rekening mee dat we dit enorme aantal niet zouden kunnen krijgen. Vandaar dat we nu enigszins voorbereid waren op het tekort dat zich voordoet. We hebben daarom de afgelopen maanden geëxperimenteerd met alternatieve materialen voor de plekken waarvoor we geen bloemen hebben.” LEES OOK: Dahliacrisis bedreigt bloemencorso, nat voorjaar veroorzaakt groot tekort Volgens Robin is het belangrijk dat de oplossing geen afbreuk doet aan het ontwerp. “We hebben gekeken naar onder andere houtskool, houtsnippers en houtkrullen. De houtkrullen vermengd in een lijmpapje bleken het beste te werken. Wanneer we ze spuiten in dezelfde kleur als de dahlia’s eromheen, valt het van een afstand niet eens op. Het ziet er in ieder geval mooier uit dan geschilderd papier. Bovendien is het een goedkoop alternatief.”

De houtkrullen worden later geschilderd in de kleuren van de dahlia's (foto: Erik Peeters)

Buurtschappen baseren hun ontwerp op een gemiddeld aantal dahlia’s dat jaarlijks beschikbaar is. Van tevoren worden er afspraken gemaakt om bloemen met elkaar uit te wisselen. “Ondanks dat het op ons veld nu eigenlijk wel meevalt, zijn er buurtschappen die vijftig procent minder opbrengst hebben. Dat betekent dat we voor onszelf ook minder bloemen over kunnen houden. We kunnen het tekort ook niet helemaal aanvullen met dahlia’s uit het rest van het land omdat ze overal kampen met hetzelfde probleem”, legt bloemenman Dennis Braspenning uit. Het ontwerp voor de praalwagens wordt al in oktober vastgesteld. “Toen wisten we nog niet wat ons te wachten stond. Ik ben daarom blij dat we er nu ruim van tevoren op hebben ingespeeld. Dat geeft rust want als je de hele zomer baalt omdat je te weinig bloemen hebt, kom je ook geen steek verder. Het voordeel is nu ook dat we straks minder stress hebben in het laatste weekend voor het corso.”

"Het belangrijkste is dat we bezoekers een mooie beleving kunnen geven.”