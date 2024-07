Kweekvlees: dit is het en zo smaakt het

Als het aan boer Leon ligt, wordt hij kweekvleesboer. Hij verwacht dan met 35 koeien de hele regio Eindhoven van vlees te kunnen voorzien, zonder dat zijn dieren geslacht hoeven te worden. Kweekvlees mag je nog niet eten in Europa, daarvoor moet het eerst goedgekeurd worden in de Europese Unie. Bij een speciale proeverij mocht Leon het vlees wel alvast proeven. Maar wat is kweekvlees nu precies en hoe smaakt het? Dat zie je in deze HOE..?

