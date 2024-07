Grootste Nederlandse crystal meth-vangst ooit was op weg naar Brabant

De douane heeft ruim 3200 kilo crystal meth onderschept bij een controle. De lading was bestemd voor een bedrijf in Den Hout, in de gemeente Oosterhout. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om de grootste vangst van crystal meth in Nederland tot nu toe met een straatwaarde van 22,4 miljoen euro.

De drugs werden ontdekt in een lading grond uit Mexico. Omdat de grond waarin de drugs verstopt zaten zwaar vervuild bleek met koper en PFAS moest daarvoor een oplossing gezocht worden. Uiteindelijk zijn de drugs afgelopen week vernietigd. Daarom maakte het OM de vondst uit maart pas nu bekend. "We kunnen het altijd pas melden als het vernietigd is, je wilt niet dat mensen ernaar op zoek gaan", laat een woordvoerder van het OM weten. De lading methamfetamine was bestemd voor een bedrijf in Den Hout. Een 55-jarige man uit die plaats is na de vondst aangehouden. De man is inmiddels weer vrij, maar blijft volgens het OM verdachte. Het is onbekend wanneer hij voor de rechter moet verschijnen.