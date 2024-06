Alweer een drugslab in Bergen op Zoom: dit maakt de regio zo populair

Deze week werd opnieuw een groot drugslab opgerold in de regio Bergen op Zoom. Het is niet de eerste keer en het zal zeker ook niet de laatste keer zijn. De afgelopen jaren zijn hier talloze drugslabs gevonden en ontmanteld. Bergen op Zoom is een aantrekkelijk gebied voor de productie van pillen en synthetische drugs. Dat is al zo sinds eind jaren tachtig.

Deze week werd een groot drugslab gevonden aan de Heerlesebaan in het buitengebied van Bergen op Zoom. Bij een politie-inval werden vijf mensen opgepakt. In het lab stonden enorme kookketels en zeker 25 enorme vaten. Er waren al meerdere vrachtwagens met drugsafval en productiemiddelen afgevoerd, wisten omwonenden.

"Dat zo’n situatie hier in het buitengebied van onze gemeente heeft kunnen ontstaan, is verontrustend”, reageerde burgemeester Margo Mulder op de enorme vondst. Ze ging zelf polshoogte nemen bij de loods.



De situatie is al jaren verontrustend te noemen, want de gemeente Bergen op Zoom lijkt een heus drugslabprobleem te hebben: de afgelopen jaren werd een hele waslijst aan labs gevonden en ontmanteld. Met name het buitengebied tussen Bergen op Zoom en Roosendaal blijkt populair.



Een overzicht:

In mei 2012 werden op vijf verschillende adressen in Bergen op Zoom invallen gedaan. Met 35 rechercheurs van de Unit Zware en Georganiseerde Criminaliteit werd een inval gedaan bij twee loodsen aan de Halsterseweg. In een loods aan de Vermuidenweg ontdekte de politie machines voor de productie van synthetische drugs.

Nadat in Roosendaal 13.000 XTC pillen en GHB worden gevonden, blijkt er in juni 2016 een pand aan de Schoudee in Bergen op Zoom een enorme wietplantage te staan.

Begin 2017 wordt in een oude duiventil bij een rijtjeshuis in de Fabritiusstraat in Bergen op Zoom een xtc-lab gevonden. De politie sprak destijds over 'een behoorlijk groot laboratorium'.

Het gaat niet altijd om drugs. In mei 2018 werd aan de Vierlinghweg een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De ontdekking was puur toeval: de loods vloog in brand.

Drugslabs zorgen ook al jaren voor overlast door door afvaldumpingen. In mei 2018 werd op een verlaten pad op de Holleweg vaten met daarin zwaar chemisch afval gedumpt.

Nog dezelfde maand werden in een vrachtwagen in Bergen op Zoom tientallen vaten met zo'n zesduizend liter drugsafval gevonden.

15 juli 2019: In een huis aan de Wouwsestraatweg worden grondstoffen gevonden om speed mee te maken. In jerrycans zat 145 liter amfetamine-olie.

In november 2019 wordt in de Fianestraat een lab gevonden waar MDMA werd geproduceerd, de werkzame stof in xtc. Later bleek de politie daarmee een drugslijn tussen Nederland en Australië had opgerold waarbij het spoor leidde naar Bergen op Zoom.

Al in 2020 maakt de politie zich zorgen om het grote aantal drugslabs en hoeveelheden drugsafval dat wordt gevonden in het uiterste westen van Brabant, de regio Bergen op Zoom en Roosendaal.

Mei 2022: een grote drugsvondst in een huis aan het Hof van Valkenburg.

Begin dit jaar werd er een cocaïnewasserij gevonden in Bergen op Zoom.

Deze week werd aan de Heerlesebaan een groot lab gevonden met een enorme hoeveelheid drugsafval en productiematerialen. De politie denkt dat er amfetamine (speed) werd gemaakt.

Volgens de politie is het geen toeval. Het gebied is buitengewoon populair bij drugsproducenten. "Dat er in West-Brabant vaak drugslabs gevonden worden, is ontstaan eind jaren 80, begin jaren 90. Toen kwam in Brabant en Limburg de grootschalige synthetische drugsproductie op, waarna het zich als een olievlek verspreidde", zegt een drugsexpert van de politie.

Oude smokkelcultuur

"Vaak waren hier criminele families bij betrokken, die voortborduurden op hun oude smokkelcultuur. Waar ze na de Tweede Wereldoorlog nog boter over de grens smokkelden, breidden ze de activiteiten uit naar illegale stokerijen om vervolgens naar de productie van synthetische drugs over te stappen. De kennis en kunde hebben ze van generatie op generatie doorgegeven."

Daarnaast profiteren de drugsproducenten van de goede infrastructuur, legt hij uit. "West-Brabant ligt ingeklemd tussen snelwegen, waterwegen en luchtwegen. Aan- en afvoer van spullen en producten gaat heel makkelijk."

De politie zei in mei van dit jaar nog dat er in Brabant meer drugslabs zijn gevonden dan ooit tevoren. Het gaat dan vooral om labs waar synthetische drugs worden geproduceerd. In Brabant werden in 2023 in totaal 35 labs ontdekt, twee meer dan in het recordjaar 2020.

Brabant wordt ook wel de drugsprovincie van Nederland genoemd: hoe is dat zo gekomen?