Vijf mensen opgepakt in groot drugslab in Bergen op Zoom

In een drugslab aan de Heerlesebaan in het buitengebied van Bergen op Zoom zijn woensdag bij een politie-inval vijf mensen opgepakt. Binnen in het lab stonden enorme kookketels en zeker 25 enorme vaten, zo is te zien op politiefoto's.

In het lab werden woensdag drugs aangetroffen en een grote hoeveelheid drugsafval en productiematerialen. De politie denkt dat er amfetamine (speed) werd gemaakt. Zo werd er amfetamineolie gevonden, dat is een eindproduct van de 'drugsfabriek'.

In een schuur stonden twee enorme identieke ketels. Ze lijken een doorsnee te hebben van naar schatting anderhalve meter. Dat kan betekenen dat je er wel een paar duizend liter speed per productieronde in kan 'koken'.

Drugsafval

Op een politiefoto is te zien dat in een naburig kassencomplex zeker 25 ibc-vaten stonden, in lange rijen naast elkaar. In ieder vat kan duizend liter, dus er was genoeg voor 25.000 liter. Waarschijnlijk zat er afval in. Maar er stonden ook nog allerlei andere soorten tonnen.

De politie meldt in een persbericht: "Door de vondst van het drugsafval is voorkomen dat duizenden liters afval in de natuur gedumpt zouden worden".

Verdachten

De verdachten zijn vier mannen van 25, 58, 23 en 37 jaar. Ze zijn afkomstig uit Alphen aan den Rijn, De Lier en Rotterdam. Ook is een 55-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De vier mannen worden vrijdag 28 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn sinds woensdag druk geweest met de ontmanteling van het drugslab. Dat team is gespecialiseerd in het opruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen.

Ontmantelen

Onderzoek en opruiming duurde twee dagen. Dat is niet uitzonderlijk, gezien de vele gevaarlijke stoffen en de hoge temperaturen van de voorbije dagen. Er zijn in de afgelopen jaren labs ontdekt waarbij specialisten soms wel drie dagen in en rond het lab bezig waren. Ze moeten ieder vat op de inhoud testen en ieder apparaat vastleggen.

Zo zag de ontmanteling eruit: