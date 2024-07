'Horrorfokker Jan Paridaans handelt weer in puppies na reeks dwangsommen'

Zelfs nadat hij ruim 80.000 euro aan dwangsommen moest betalen, blijft 'horrorfokker' Jan Paridaans hardleers: hij zet zijn werk gewoon door in België. Dat ontdekte dierenwelzijnsorganisatie House of Animals Investigations. Zij kwam een advertentie van de uit Eersel afkomstige fokker tegen op Marktplaats, waarin hij Shih tzu pups te koop aanbiedt onder de naam JP.

Jan Paridaans staat al jaren bekend als broodfokker. In 2022 kwam House of Animals eens poolshoogte nemen bij de fokkerij Kwispel Enzo. Daar vond ze honden die in verschrikkelijke omstandigheden leefden. Ook was er volgens de organisatie sprake van illegale broodfok.

Aanbieding via marktplaats

Jan Paridaans lapte waarschuwing na waarschuwing aan zijn laars en weer werden er honden bij zijn fokkerij gevonden, niet lang nadat hij werd gedwongen om daarmee te stoppen. Eerder dit jaar ging Paridaans nog in beroep tegen een stel dwangsommen die hij had gekregen. Al zijn bezwaren werden afgewezen en de fokker moest zijn portemonnee trekken voor 86.200 euro aan dwangsommen.

LEES OOK: Hondenfokker moet betalen: beroep tegen dwangsommen afgewezen

Ondanks die dwangsommen, blijkt Paridaans door te gaan met fokken in België. Op Marktplaats biedt hij nog steeds puppy's aan. De advertentie is op 20 juli online gezet. Het telefoonnummer van het account op Marktplaats is van Stefanie D., de ex-partner van Jan. House of Animals heeft meteen gereageerd op de advertentie, waarin wordt vermeld dat de puppy’s zich in Bergeijk bevinden.

Belgische politie

Uit het gesprek via Marktplaats met de fokker, blijkt echter dat je de hondjes moet ophalen in België. Het adres dat JP doorgeeft, komt overeen met het adres van de villa van Jan P. in Retie, provincie Antwerpen. Op de vraag waarom de kopers naar België moeten, terwijl in de advertentie een Nederlandse plaats staat vermeld, antwoordt JP: ‘Omdat n Belg niet op marktplaats kan’. In België is het verboden op internet te adverteren als je geen officiële fokker bent met een HK-nummer.

House of Animals gaat met de Belgische politie bespreken wat de mogelijkheden zijn om Jan P. ook daar een halt toe te roepen.