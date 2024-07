Turnster Tisha alsnog naar de Spelen: 'Het is een droom die uitkomt'

Het zijn bijzondere dagen voor Tisha Volleman. De 24-jarige Eindhovense was reserve voor de Olympische Spelen, maar een paar dagen voor de start van het belangrijkste sporttoernooi ter wereld werd de turnster alsnog opgeroepen. “Ik kon even niet meer helder nadenken, het is zo wazig wat er allemaal gebeurde.”

Natuurlijk was er de teleurstelling van een reserveplek voor de Olympische Spelen. In 2016 in Rio de Janeiro en in 2021 in Tokio viel ze ook op het laatste moment buiten de groep. Door een blessure van ploeggenoot Vera van Pol volgde afgelopen woensdag een telefoontje van de bondscoach. “Ik verwachtte echt niet meer dat deelname er voor mij inzat, het toernooi kwam inmiddels zo dichtbij.”

“Tijdens het telefoongesprek zei de bondscoach dat ik mijn koffers moest gaan pakken. Dat was zo'n verrassing dat ik zo snel niet wist wat ik mee moest nemen. Uiteindelijk was het niet zoveel, want via TeamNL krijgen we kleding. Twee uur later ben ik al naar het treinstation gegaan.”

Tijd om dingen te regelen was er niet voor Tisha, maar uiteindelijk is dat bijna allemaal door anderen gedaan voor de Eindhovense. “Er was best veel vertraging op het spoor en om 1 uur ’s nachts kwam ik het olympisch dorp binnen. Het besef begint langzaamaan te komen. Het is gek gelopen, maar ik ben heel blij dat ik in Parijs ben. Het is een droom die uitkomt.”

De voorbereiding op het toernooi is duidelijk anders dan bij voorgaande toernooien. “Ik had me erbij neergelegd dat ik niet naar Parijs zou gaan, maar heb wel doorgetraind. Er is natuurlijk altijd een kans dat je mag gaan en dan wil ik fit zijn. Mentaal is het wel een heel andere benadering. Normaal gesproken leef je naar zo’n groot toernooi toe, die tijd heb ik niet gehad. Fijn dat ik donderdag wel de podiumtraining mee kon doen, dat was het enige moment voor de kwalificaties dat we in de zaal mochten trainen.”