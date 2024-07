Baasjes Elmo dolblij dat hun kat door de brandweer is gered

Duikers van de brandweer redden kater Elmo vrijdagmiddag uit het water onder een flat aan de Blauwtjes in Breda. Baasjes Kelly van Meel (32) en Cor van Dongen (37) zijn ontzettend opgelucht dat hun kat na acht dagen weer thuis is. "Van slapen kwam de afgelopen dagen weinig terecht. Elmo is volgende week jarig, dus hij is precies op tijd terug!", vertelt Cor blij.

Vorige week donderdag verdween de 8-jarige Elmo. "Toen Kelly thuiskwam, was Elmo weg, maar de balkondeur stond open", vertelt Cor. "We wonen twee hoog boven het water. Daarom ben ik die nacht tot drie uur in het water gaan zoeken. In de dagen erna hebben we overal pamfletten opgehangen en Elmo als vermist opgegeven."

"We hebben nog een kat en een hond en die hebben de hele week niets gegeten."

Van slapen kwam de afgelopen week weinig terecht. Ook de andere huisdieren hadden het zwaar. "We hebben nog een kat en een hond en die hebben de hele week niets gegeten." Cor is zelf meerdere keren in een duikpak in het water gaan zoeken. "Maar het is geen helder water, dus ik kon niets zien en ik kon niet overal bij komen." De afgelopen dagen hoorde het stel niets over of van Elmo. "Maar vandaag hoorde Elmo vanuit het keukenraam de stem van Kelly. Toen begon 'ie hartstikke hard te schreeuwen vanuit de kruipruimte onder de flat. Maar ik kon er niet bij komen, dus heb ik 112 gebeld." De brandweer was er binnen een kwartier. De kruipruimte werd opengeschroefd en de geschrokken Elmo werd - onder hevig protest - naar de waterkant gebracht. "Het was toch wel heel emotioneel om ‘m weer in onze armen te hebben," vertelt Cor. "Wij zijn enorm opgelucht."

"Hij zit wel constant bij de balkondeur."