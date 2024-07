Ouders van overleden Fenna (9) waarschuwen anderen voor onveilige zwembaden

Het is volgende week twee jaar geleden dat 9-jarige Fenna uit Breda overleed. Ze kwam met haar haren vast te zitten in een zwembadrooster op een camping in Frankrijk en verdronk. Die onveilige roosters worden in veel zwembaden in het buitenland nog gebruikt. Fenna’s ouders willen andere ouders daarom waarschuwen. “Het is een wonder dat dit niet veel vaker gebeurt”, zegt vader Bas van Gurp.

Deze maand valt het gezin zwaar. Op 1 juli zou Fenna tien jaar zijn geworden. Op 30 juli is die gitzwarte dag precies twee jaar geleden. “En dit is een maand waarin heel veel mensen naar hun vakantieadres vertrekken”, zegt Bas. “Dat maakt heel veel los.” Fenna was in de zomer van 2022 met haar moeder en bonusvader vakantie aan het vieren op een camping in het Franse Sables-d’Olonne. Na een week zou ze videobellen met haar vader en bonusmoeder Michelle. Maar toen zij de telefoon opnamen, kregen ze te horen dat Fenna al een uur gereanimeerd werd.

"Je wilt er niet over nadenken wat ze heeft doorgemaakt."

“Fenna was toen spulletjes aan het opduiken, wat ze heel leuk vond en goed kon”, vertelt haar vader. Toen ze niet meer bovenkwam, werd er alarm geslagen. “Meerdere volwassen mannen waren nodig om haar los te krijgen. Maar eenmaal op de kant was ze al overleden”, zegt Bas aangeslagen. Michelle: “Je wil er niet over nadenken wat ze heeft doorgemaakt. Dat is echt vreselijk.”

Foto's van het gezin en rechts Fenna alleen.

In heel Europa gelden dezelfde regels als in Nederland voor zwembaden. Maar keuringen zoals die hier ieder jaar plaatsvinden, zijn er bijvoorbeeld in Frankrijk niet. Uit het politieonderzoek blijkt dat op die bewuste camping veel mis was. Zo was er geknutseld aan de roosters, was er geen defibrillator aanwezig en was de badmeester niet gediplomeerd. Inmiddels ligt er een aanklacht van het Franse Openbaar Ministerie tegen de camping vanwege nalatigheid. Maar volgens Bas schuilt dit gevaar op veel meer buitenlandse campings. “Wij houden ons hart vast voor hoeveel kinderen er gevaar lopen. Het is een godswonder dat dit niet veel vaker gebeurt.”

"Ze controleren niet of het technisch in orde is en dat is stuitend.