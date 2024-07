Teun heeft honderden lege blikjes verzameld op de kermis: 'Voor sigaretje'

De 57-jarige Teun van Maurick zit vrijdag in zijn scootmobiel voor ijssalon Intermezzo in Tilburg. Iedere dag verzamelt hij daar honderden lege blikjes en flesjes. Het levert hem niet alleen een leuk zakcentje op, hij heeft zo ook nog eens een leuke dag. "Een lekker muziekje, wat eten en drinken."

Het is rond het middaguur als Teun op het punt staat om te vertrekken naar de kermis. In zijn badkamer liggen alle lege blikjes en flesjes die hij de afgelopen dagen al heeft verzameld. "Dat ligt daar eigenlijk voor de hygiëne", vertelt Teun. "De badkamer is betegeld en dus makkelijk te poetsen als de blikjes weer weg zijn." Hij heeft flink wat verzameld tijdens zijn ritjes over de kermis. "Ik denk dat ik nu al zo'n 1500 flesjes en blikjes heb", vertelt de Tilburger. "En dat keer vijftien cent, dan heb je toch een behoorlijk bedrag. Maar ik doe dit uit noodzaak, want sinds ik invalide ben geworden heb ik niet zoveel te besteden. Om toch wat extra te hebben, probeer ik zo wat bij te verdienen." Een aantal jaar geleden kreeg Teun een herseninfarct. In de jaren daarna kreeg hij er nog twee en viel hij van de trap. Hierdoor brak Teun zijn rug en raakte hij deels verlamd. "In principe is het een wonder dat ik er nog ben. Dat is de wilskracht, denk ik."

Teun in zijn badkamer. Hij bewaart alles in plastic tasjes met daarin steeds twintig blikjes of flesjes (foto: Tom Berkers).

Sindsdien leeft Teun dus van een uitkering. Een extra zakcentje is daarom welkom. "Het overkomt je gewoon, maar ik moet toch verder. Dus dan maar blikjes inzamelen. Ik kan wel niets zitten doen, maar daar heb ik niets aan. Nu heb ik wat extra geld en de mogelijkheid om wat leuke dingen te doen." Maar dat is niet de volledige reden. "Ik doe het in principe voor een sigaretje", zegt Teun terwijl hij er een opsteekt. Al rijdend in zijn scootmobiel vertrekt hij naar de kermis. Op zijn hoofd heeft hij een helm die vol is geplakt met lege blikjes en flesjes. "Dan herkennen de mensen mij. Mensen vinden het grappig. Ze lachen omdat ze het leuk vinden en dat geeft mij weer een positief gevoel." Mensen komen zelfs speciaal naar Teun om hem blikjes of flesjes te geven. "Ik ben net langs de oliebollenkraam gereden. Zij maken iedere dag een zakje voor me. Maar ook andere mensen komen spontaan naar me toe en hebben speciaal voor mij gespaard."

"Ik heb een hoge gunfactor denk ik."

De Tilburger krijgt veel positieve reacties op zijn actie. "Ik heb een hoge gunfactor, denk ik. Ik krijg weinig negatieve reacties, alleen van andere mensen die ook blikjes ophalen. Die vinden dat ik ze van hun afpak. Maar het is een vrij land, dan hadden ze zelf ook maar slimmer moeten zijn", zegt hij. Het ongekende succes van Teun heeft ook een keerzijde. Die lege lege flesjes en blikjes moeten toch een keer ingeleverd worden. En het zijn er nogal wat. "Ik heb de supermarkt al gevraagd of ik het in één keer mag inleveren. Ik hoop dat ze dat goed vinden, anders ga ik er gewoon de hele dag staan. Dat is jammer voor de anderen die snel iets willen wegbrengen." Terwijl hij vertelt, steekt hij zijn volgende sigaretje op. "Ik sta hier vaak tot sluitingstijd van de kermis, dus dat is nog wel even. Maar met de gezelligheid en een sigaretje komt het wel goed. Daar doe ik het voor. Heerlijk zo, ik heb geen baas die zegt dat het niet mag. Ik bepaal dat mooi zelf."