Dag 1 van de Olympische Spelen: zo presteren de Brabanders

Zaterdag zijn de eerste Brabanders in actie gekomen om die felbegeerde gouden plak te bemachtigen. Onder de hockeyers, zwemmers, turners en kanoërs zijn veel Brabantse sporters. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van hun prestaties.

Zwemsters 4x100 vrije slag

De Nederlandse zwemsters Tessa Giele, Kim Busch, Sam van Nunen en Marrit Steenbergen (de laatste drie uit onze provincie) hebben naast een finaleplaats op de 4x100 meter vrije slag gegrepen. Voor een plek in de finale was het nodig dat zij bij de snelste acht zouden belanden. De estafetteploeg kwam tot de negende tijd. "We wisten dat we er met onze seizoenstijden als achtste ingingen, maar hadden natuurlijk wel gehoopt dat we het zouden halen", reageerde een balende Marrit Steenbergen uit Eindhoven tegen het ANP. Hockeymannen

De hockeymannen hebben hun eerste duel in Parijs gewonnen met 5-3. Ze bleken daarmee een stuk sterker dan tegenstander Zuid-Afrika. In de rust stond Oranje voor met 4-1, mede dankzij de derde goal van Brabo Tjep Hoedemakers.