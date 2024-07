Deze Brabanders komen dit weekend in actie op de spelen

De Olympische Spelen zijn vrijdag officieel geopend en deze zaterdag kunnen sporters dan meteen vol overgave strijden voor een felbegeerde gouden plak. In het Team-NL zitten veel Brabanders die in Parijs deelnemen. We zetten daarom voor het gemak even op een rijtje welke sporters uit jouw regio in actie komen.

Zaterdag 27 juli

Zwemmers

Het is aan de Brabantse dames van de 4 x 100 meter vrije slag om het spits af te bijten. Van elf uur 's ochtends tot één uur 's middags strijden Kim Busch, Sam van Nunen en Marrit Steenbergen om een plek in de finale.

Mocht het niet lukken om te kijken, is er geen man overboord. Het zou zomaar kunnen zijn dat de Brabantse dames zich plaatsen voor de finale die in de avond plaatsvindt. Dan moet je wel de tv aanzetten van half negen tot half elf.

Turnen

Om half vier 's middags is het aan de Tilburgse Jermain Grünberg om zich samen met zijn teamgenoten te kwalificeren voor de finale. Mocht dat lukken, is hij twee dagen later nogmaals te bewonderen. De Tilburger doet voor de eerste keer mee aan de spelen. Sinds 2019 maakt hij onderdeel uit van Team-NL.

Het programma duurt de hele dag. Mocht je je tijd tactisch willen inzetten, kan je ook gewoon even snel meespieken om half vier: dan gaat het Nederlandse team namelijk op.



Hockeyers

Grote kanshebbers op een eremedaille zijn uiteraard de hockeyers. De mannen nemen het om kwart voor één op tegen Zuid-Afrika in hun eerste duel. De brabo's in het team zijn er in groten getale, met spelers Joep de Mol, Floris Wortelboer, Tjep Hoedemakers en coaches Jeroen Delmée en Eric Verboom.

Aan de vrouwen is het de taak om de winst binnen te slepen tegen Frankrijk. Zij spelen om kwart over acht 's avonds. Ook in dit team zit een groot aantal spelers uit het zuiden. Zo kan je Renée van Laarhoven, Laura Nunnink, Joosje Burg, Frédérique Matla, Marleen Jochems, Pien Sanders, Yibbi Jansen, Lisa Post en Freeke Moes in actie zien komen.

Slalomkano

In de voorrondes van het slalomkanoën start de 26-jarige Helmondse Joris Otten. Hij is te zien vanaf drie uur 's middags tot tien over zeven. De weg naar de spelen was voor Otten niet makkelijk. Omroep Brabant sprak eerder met hem over zijn carrière als topsporter.

Mocht Otten het halen, dan komt hij opnieuw in actie in de halve finale op maandag. Met 41 deelnemers aan de eerste ronde liggen er zeker mogelijkheden voor de Helmonder.

Zondag 28 juli

Handboogschieten

Laura van der Winkel betreedt exact zeven voor tien in de ochtend het strijdtoneel met haar teamgenoten. Ze neemt het dan op tegen Frankrijk. De winnaar moet dan om kwart over twee tegen India. Het is extra bijzonder om hun verrichtingen eens te bekijken, want na 29 jaar heeft Nederland zich weer geplaatst voor dit onderdeel van de spelen.

Van der Winkel, geboren in Best, is trouwens ook nog op 30 en 31 juli en 1 augustus te zien op andere onderdelen van het handboogschieten.

Schermen

In de voorrondes van het schermen kan je om half tien 's ochtends de Bossche Tristan Tulen zien. Dat is enigszins een verrassing omdat hij zich pas op het allerlaatste moment plaatste voor de spelen. Of hij een medaille gaat winnen, is nog maar de vraag. Tulen is 45e wereldwijd en staat dus niet in de absolute top. Dat hoeft alleen niks te betekenen: zo rekende hij eerder af met de Zwitserse top-20 speler Alexis Bayard. In 2023 wist Tristan op de Europese Spelen een gouden medaille te pakken.

Beachvolleybal

De Werkendamse Raïsa Schoon is voor de eerste keer te zien op het beachvolleybal. Ze neemt het met haar teamgenoot om drie uur 's middags op tegen de Franse Paulikiene en Raupelyte. Schoon is de dochter van olympisch atlete Debora Kadijk, die in 1996 en 2000 uitkwam voor team-NL. Voor Raïsa is het nu ook de tweede keer dat ze meedoet aan de Olympische Spelen. De eerste keer was in 2021 in Tokio. De Werkendamse heeft een druk schema en komt ook 30 juli en 2 augustus in actie.

Hockey

Om af te sluiten: nog eens de hockeymannen. Na Zuid-Afrika nemen zij het op tegen de Franse mannen. Dit tweede duel is op tv te volgen vanaf kwart voor acht 's avonds.

