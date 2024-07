112-nieuws: botsing auto's in Helmond • aanhouding na dreigen met vuurwapen

12.10

In Tilburg zijn vanochtend gedumpte kittens gevonden. Ze waren achtergelaten in een wasmand. De kittens zijn in beslag genomen en bevinden zich tijdelijk in het politiebureau. Er is een verdachte aangehouden. "Die verblijft nu ook in een ietwat kleine ruimte", laat de politie weten op social media.

