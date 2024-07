112-nieuws: brandende pan het raam uit • dode man gevonden in huis

15.48

In een appartement aan de Annastraat in Boxtel is er vanmiddag brand ontstaan in de keuken. Daarbij kwam er veel rook vrij. De bewoner van het appartement is daarom in de ambulance gecontroleerd.

Buurtbewoners zagen hoe er een brandende pan uit het raam werd gegooid. Maar ondanks deze reddingsactie, was er toch veel schade aan het appartement.