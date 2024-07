112-nieuws: man valt van brug • scooterrijder vlucht voor politie

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05.32 Fiets van agent gestolen Terwijl agenten bezig waren met het sussen van een ruzie aan de Karrenstraat in Den Bosch, ging er iemand afgelopen nacht met de fiets van een van de agenten vandoor. Dit gebeurde rond vier uur 's nachts. Lees hier meer. Foto: Instagram politie Den Bosch buurt Noord

04.54 Man mist brugreling De politie werd afgelopen nacht gewaarschuwd dat er iemand van een brug zou zijn gesprongen in Breda. Dit bleek niet het geval. Iemand die teveel gedronken had, miste de reling van de brug en viel. Hij kwam in het water terecht. De man hield naast wat schaafwonden niets over aan zijn val. Foto: Instagram politie Breda-Zuidwest

02.42 Late wandelaar Surveillerende agenten keken afgelopen nacht vreemd op toen ze rond halftwee iemand in het donker zagen rondlopen door het buitengebied van Empel. De man ging een boek terugbrengen, vertelde hij de agenten. Die vonden dat gek op dat tijdstip. Daarop liet de man weten dat hij het gek vond dat de agenten dit gek vonden. "Dat vonden wij dan weer gek." Foto: Instagram wijkagent Elco Rosmalen