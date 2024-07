Dag 2 van de Spelen: handboogschutter Van der Winkel grijpt naast brons

Ook zondag komen weer veel Brabanders in actie op de Olympische Spelen in Parijs. Voor roeier Lisa Scheenaard was het al vroeg erop of eronder in de herkansing in de dubbeltwee. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Laura van der Winkel grijpt naast brons Laura van der Winkel uit Best greep zondagmiddag net naast het brons. Het was een spannende wedstrijd: de eerste set werd gewonnen door de Mexicanen, in de tweede set gingen de Nederlandse vrouwen er met de winst vandoor.

Eerder op zondag werd gastland Frankrijk al verslagen: 6-0 (55-49 56-51 54-51). Zuid-Korea is de tegenstander van Nederland in de halve finale. De favoriet voor het goud versloeg Taiwan in de kwartfinale: 6-2.

Laura van der Winkel naar halve finales De vrouwen van TeamNL, met Laura van der Winkel uit Best, staan in de halve finales van de teamwedstrijd op de Olympische Spelen. Na Frankrijk werd ook India verslagen: 6-0 (52-51 54-49 53-48).

Tristan Tulen uitgeschakeld door Italiaan Schermer Tristan Tulen uit Den Bosch begon rond half twee aan zijn eerste partij in Parijs. Tegenstander in zijn olympische debuutwedstrijd was de Italiaan Federico Vismara, de nummer 9 van de wereld. Tulen had het moeilijk in het prachtige Grand Palais waar het schermtoernooi wordt afgewerkt. De Italiaan bleek uiteindelijk met 15-11 te sterk.

India is straks om kwart over twee de tegenstander van Oranje in de kwartfinale. India plaatste zich als vierde voor de knock-outfase van de teamwedstrijd. Frankrijk als vijfde en Nederland als twaalfde en laatste.

Handboogschieten: TeamNL met Van der Winkel naar kwartfinale De vrouwen van TeamNL, met Laura van der Winkel uit Best, hebben zich bij het handboogschieten geplaatst voor de kwartfinale van de teamwedstrijd in Parijs. Van der Winkel was samen met Quinty Roeffen en Gaby Schloesser vanochtend te sterk voor gastland en huidig Europees kampioen Frankrijk: 6-0 (55-49, 56-51 en 54-51).

Wouda overweegt zelf op maandag de parcoursverkenning te doen. "Als dat mogelijk is, want dan kan ik de kennis aan de atleten doorgeven", zegt de voormalig topzwemmer. Wouda reageerde op het bericht dat de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs de verkenning van de Seine voor vandaag schrapte omdat de waterkwaliteit door de regenval van de afgelopen dagen is verslechterd.

"Dinsdag is al de wedstrijd voor de mannen en elk open water heeft een risico op besmetting van E. coli, hoe schoon het water ook is", zegt Wouda. "Er is altijd een hoeveelheid. Je hoeft maar één bacterie binnen te krijgen en dan heb je al een probleem."

Triatloncoach Wouda verwacht geen zwemverkenning Seine meer Bondscoach Marcel Wouda van de Nederlandse triatleten, onder wie Maya Kingma uit Breda, verwacht dat de parcoursverkenning in de Seine ook maandag nog niet door zal gaan voor de olympiërs. Maar ook als de waterkwaliteit dan voldoende verbeterd is om in de rivier te mogen zwemmen, dan stuurt hij zijn triatleten niet het water in uit angst voor besmetting met E. coli.

Roeien: toch halve finale voor Scheenaard en Veldhuis Lisa Scheenaard uit Eindhoven en haar maatje Martine Veldhuis hebben zich vanochtend alsnog geplaatst voor de halve finales van de dubbeltwee in het olympisch roeitoernooi. Het duo was de snelste in de herkansingen met een tijd van 7.08,42.

Scheenaard en Veldhuis moesten aan de herkansingen deelnemen omdat ze zaterdag als vierde eindigden in hun serie. De halve finales van de dubbeltwee staan voor dinsdag op het programma in Parijs.

Triatlontraining afgelast vanwege vieze Seine

De eerste trainingssessie voor triatleten op de Olympische Spelen, onder wie Maya Kingma uit Breda, is vanochtend geschrapt. De rivier de Seine is te vervuild, meldt de organisatie van de Spelen.

Na een bijeenkomst 'over de waterkwaliteit', en na tests, 'is gezamenlijk besloten om het zwemonderdeel van de triatlon oriëntatie te annuleren', zo wordt gesteld in een verklaring van Paris 2024 en World Triathlon. Er bestaan al langer zorgen over de waterkwaliteit in de Seine. In de rivier die door Parijs stroomt vinden het zwemonderdeel van de triatlon en het openwaterzwemmen plaats. De organisatoren geven de regen van de afgelopen dagen de schuld van de slechte huidige waterkwaliteit, maar zeggen dat ze 'erop vertrouwen' dat die kwaliteit weer voldoende zal verbeteren voordat de daadwerkelijke triatlonwedstrijd op 30 juli van start gaat.

Bij het openwaterzwemmen is Sharon van Rouwendaal die in Gemert woont een van de favorieten. Van Rouwendaal is de regerend wereldkampioen op de 10 kilometer.